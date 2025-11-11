The Elder Scrolls 6 wurde vor 7 Jahren angekündigt, aber Todd Howard sagt, es ist immer noch "weit entfernt"

Todd Howard hat sich in einem Interview an die Fans von The Elder Scrolls gewendet und die müssen jetzt ganz stark sein.

Samara Summer
11.11.2025 | 10:10 Uhr

So dürften sich manche Elder Scrolls-Fans fühlen. So dürften sich manche Elder Scrolls-Fans fühlen.

Das Warten will einfach kein Ende nehmen. Die gute Nachricht für alle Elder Scrolls-Fans gab es bereits während der E3 2018. Damals wurde der neue Ableger mit einem Mini-Teaser angekündigt. Jetzt, sieben Jahre später, hat Todd Howard allerdings schlechte Nachrichten.

The Elder Scrolls-Fans müssen sich weiter gedulden

Das britische GQ-Magazin hat mit dem Game Director und Executive Producer gesprochen. Thema des Interviews war eigentlich Fallout 4, anlässlich des 10-jährigen Geburtstags. Aber vor dem Talk wollte Howard eine Nachricht an die Community senden.

Hier seht ihr übrigens nochmal den The Elder Scrolls 6-Teaser, den wir schon 2018 mit "rechnet nicht zu bald damit" betitelt haben:

Video starten 0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Genau gesagt, hatte Todd Howard Folgendes zu berichten:

The Elder Scrolls 6 ist noch weit entfernt. Ich predige Geduld. Ich möchte nicht, dass die Fans Angst bekommen.

Das Gespräch kommt im späteren Verlauf noch einmal auf TES 6 zurück, beziehungsweise dem noch ausstehenden Release-Zeitfenster. Diesbezüglich erklärt Howard:

Ich mag es, Dinge einfach anzukündigen und rauszubringen. Meine perfekte Vorstellung – und ich sage nicht, dass das passieren wird – ist, dass es noch eine Weile dauert und dann, eines Tages, taucht das Spiel einfach auf.

Am liebsten würde der Game Director das Spiel also als Shadow Drop veröffentlichen, genau wie Oblivion: Remastered. Howard verrät sogar, dass man diesen Versuch als Teslauf sehen könnte. Er fügt an: "Es hat gut funktioniert."

Nach Starfield steht Bethesda bei The Elder Scrolls 6 unter besonderem Druck. Schließlich konnte das Weltraum-RPG die viel beschworene Open World-Magie, für die das Studio bekannt ist, nicht ganz einfangen.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr enttäuscht von der Aussage oder war euch bereits klar, dass hier noch viel Geduld gefragt ist? Und findet ihr, Bethesda spannt Fans zu lange auf die Folter oder zählt für euch vielmehr das bestmögliche Ergebnis, auch wenn das die Wartezeit verlängert?

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
