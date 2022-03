Elder Scrolls Skyrim-Spielerin begräbt schlafenden Jarl unter einem Item-Berg

Die Community zu The Elder Scrolls V: Skyrim wird einfach nicht müde, neue Dinge in dem mittlerweile 11 Jahre alten RPG auszuprobieren. Eine Spielerin hat es sich in der letzten Zeit zur Aufgabe gemacht, diverse NPCs auf Korn zu nehmen. Dieses Mal hat es einen der Jarls getroffen.

Jarl wird Opfer witziger Pranks

Worum geht’s? Auf Reddit lädt litaTequila ab und an Clips aus Skyrim hoch, in denen sie schlafende NPCs unter Items begräbt, die sie in den Häusern von ihnen findet. Das neuste Opfer ist Jarl Balgruuf, der schlummernd in seinem Bett liegt, bevor er sich hinter einer Wand aus Vasen, Tellern und Tassen wiederfindet:

Auch andere NPCs mussten bereits unter den Scherzen der Spielerin leiden. Jarl Elisif etwa musste sich ebenfalls durch einen Berg aus Körben und Besen quälen, nachdem sie aufgestanden ist. Ein weiterer NPC fand sich sogar in einem Bett aus Lebensmitteln wieder, als er wach wurde.

Womöglich haben sich das die Entwickler*innen derlei Scherze nicht erwartet, als sie an der Physik der Items schraubten. Die ganze Szene wirkt einfach nur urkomisch, weil sich die Items wie im echten Leben verhalten würden. Das Einzige, das in dem Clip auffällt, ist die Teilnahmslosigkeit des Jarls. Womöglich ist er einfach schon von den zahlreichen Streichen genervt.

Wo bleibt TES 6?

Dass die Community mittlerweile NPCs unter Item-Bergen begräbt, könnte darauf hindeuten, dass es so langsam Zeit für einen Nachfolger wird. Doch der Release von The Elder Scrolls 6 scheint noch in weiter Ferne zu liegen. So soll der Titel erst im Jahr 2024 erscheinen.

Aufgrund des Microsoft-Deals wird The Elder Scrolls 6 außerdem vermutlich nur für Xbox-Plattformen erscheinen. In einem Interview bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer bereits indirekt, dass der Release des Titels wohl nur für Xbox und PC geplant ist.

