Skyrim-Mod macht aus jedem NPC ein Drachenblut und stiftet so das pure Chaos

Mittlerweile dürfte The Elder Scrolls 5: Skyrim mehr Mods besitzen als es Sandkörner in der Sahara-Wüste gibt. So können wir uns auch noch so viele Jahre nach dem Release des Rollenspiels an neuen Inhalten erheitern.

Eine neue Mod namens „Everyone is a Dragonborn“, also „Alle sind ein Drachenblut“, gibt nun sämtlichen NPCs die Fähigkeit eines Drachengeborenen. Was das für ein Chaos stiftet, zeigt ein YouTube-Video von Spieler hesmen.

Skyrim-Mod macht aus allen NPCs ein Drachenblut

Was genau macht die Mod? Mit der Mod erhält jeder NPC die Drachenschrei-Fähigkeit, die eigentlich nur Abkömmlinge des Drachenbluts in sich tragen. Dadurch sind wir nichts Besonderes mehr, wie das folgende Video beweist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Jedes Mal, wenn ein NPC spricht, setzt er nämlich den Drachenschrei ein. Dadurch wird der Charakter im Video, nachdem er den Drachenschrei gegen eine Wache eingesetzt hat, selbst kilometerweit durch die Gegend geschleudert. Als der Leichnam auf dem Boden aufkommt, setzt eine Wache erneut einen Schrei ein, um den toten Körper noch einige Meter weiterzuschieben.

Noch mehr skurrile Skyrim-Mods gibt es hier zu sehen:

Wem das Geschreie zu viel wird, der kann das Add-On „Player Patch“ installieren. Dadurch werden wir gegen das gegnerische FUS RO DAH immun und können uns – in etwas stärkerer Lautstärke – mit anderen NPCs unterhalten.

Das macht ein Drachenblut so besonders

Was ist ein Drachenblut? Ein Drachenblut, in der Drachensprache auch Dovahkiin genannt, trägt das Blut und die Seele eines Drachen in sich. Dadurch haben diese Menschen die angeborene Fähigkeit, den Drachenschrei einzusetzen.

Bei dem Drachenschrei handelt es sich um mächtige Wörter aus der Drachensprache, die gegen normale Menschen als Angriff eingesetzt werden können. Mit allen Erweiterungen gibt es in Skyrim über 20 Drachenschreie, die sich die NPCs mithilfe der Mod theoretisch um die Ohren hauen könnten.

Was haltet ihr von der Skyrim-Mod?