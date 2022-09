Skyrim-Bug lässt uns zum Killer werden, ohne dass es Konsequenzen hat

Normalerweise herrscht in The Elder Scrolls: Skyrim Recht und Ordnung. Sobald wir in der Öffentlichkeit unschuldige Menschen attackieren, werden die örtlichen Wachen alarmiert und geben uns die gerechte Strafe, die uns zusteht. Klingt soweit logisch, oder?

Doch ein Skyrim-Fan hat nun einen Trick entdeckt, wie wir NPCs mitten im Getümmel umbringen können, ohne dass sich irgendeine Person auch nur ansatzweise dafür interessiert. In einem 30-sekündigen Clip zeigt uns User Geta92 auf Reddit, wie der Trick funktioniert.

Töten in Skyrim leicht gemacht

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie der Spieler mitten in der Stadt wahllos Menschen umbringt. Doch keiner der umstehenden NPCs macht Anstalten wegzulaufen. Auch die Wachen lässt das Abschlachten völlig kalt:

Wie funktioniert der Trick? Für den Trick benötigen wir zwei Dinge. Zum einen müssen wir unsere Waffe mit dem Trank Tödliches Gift der Erzürnung versehen. Normalerweise bewirkt der Trank, dass Kreaturen und Menschen bis Stufe 23 für zehn Sekunden jeden im Umfeld angreifen.

Doch kombinieren wir diesen Trank mit der Killcam des Spiels, sehen wir zwar den Finisher-Move unseres Angriffs, doch er hat keinerlei Konsequenzen. Im Video ist zu sehen, wie die Händlerin seelenruhig weiterspricht und die Wachen weiterhin tatenlos in der Gegend herumstehen.

Die Killcam wird in der Regel ausgeführt, wenn damit das Ende des Kampfes ansteht, also der letzte aktive Feind erledigt wird. Auch Schleichen und Kills während man unentdeckt ist, lösen es aus.

Weitere Skyrim-News in der Übersicht:

Was würde normalerweise passieren? Geta92 erklärt, dass es eigentlich nur als Notwehr gilt, wenn wir jemanden töten, der unter dem Effekt der Erzürnung steht. Aber jemanden damit anzugreifen bedeutet eigentlich, dass es als normaler Angriff zählt und wir ein Kopfgeld von 40 Gold erhalten würden.

Mit der Filmsequenz des Todesstoßes lassen sich noch andere Tricks anwenden. So hat ein User bereits bewiesen, dass mithilfe der Killcam der Fallschaden umgangen werden kann, wenn wir Gegner aus dem Sturz heraus angreifen.

Was haltet ihr von dem kuriosen Trick?