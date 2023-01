Der erste Teaser zu Cyberpunk 2077 sorgt auch nach 10 Jahren noch für Gänsehaut

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass CD Projekt RED Cyberpunk 2077 mit einem ersten kurzen Teaser-Trailer gezeigt hat. Das Video wurde auf den Tag genau gestern vor zehn Jahren veröffentlicht und hat immer noch nichts von seiner Wirk- und Strahlkraft verloren. Besonders spannend wirkt es natürlich, sich den Teaser jetzt anzuschauen, wo wir das Spiel dazu schon kennen.

Hier könnt ihr euch den 10 Jahre alten Cyberpunk 2077-Teaser ansehen:

2:21 Cyberpunk 2077 - Teaser-Trailer zum Sci-Fi-Rollenspiel

Angekündigt wurde Cyberpunk 2077 sogar schon im Jahr 2012, also nochmal deutlich früher, als dieser Teaser hier erschienen ist. Spannenderweise war weder zum Zeitpunkt der Ankündigung noch zum Trailer-Release bereits The Witcher 3 veröffentlicht worden. Das CDPR-Epos erschien sogar erst zwei Jahre später.

Zwischen der Teaser-Veröffentlichung und dem eigentlichen Launch des Spiels vergingen dann insgesamt also stolze acht Jahre. Cyberpunk wurde entsprechend extrem früh angekündigt und hat sehr lange Zeit in der Entwicklungsphase verbracht – die auch nach dem desaströsen Launch noch eine Weile andauert(e).

Das steckt im Teaser: Das Video wurde mittlerweile über 26 Millionen Mal angesehen und jagt dem einen oder anderen mit Sicherheit immer noch kalte Schauer den Rücken hinunter. Die Mantis-Klingen, Kugeln, die an der Haut abprallen, dazu der Look und die Atmosphäre – das alles wirkt nach wie vor beeindruckend.

Auch wenn sich seitdem natürlich einiges verändert hat. Beispielsweise wissen wir mittlerweile, dass wir kein Mitglied der Night City-Polizei und auch keinen MaxTac-Operative spielen. Obwohl die Abteilung durchaus in einer Nebenmission im Spiel auftaucht.

Wir wissen auch, wie viel zu früh und in was für einem schlechten technischen Zustand Cyberpunk 2077 für PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Die größten Probleme wurden mittlerweile zwar behoben, aber der Phantom Liberty-DLC erscheint erst gar nicht mehr für die Last Gen-Konsolen, sondern nur noch für PC, PS5 und Xbox Series S/X.

Nachdem die offizielle Next Gen-Version von Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series S/X ursprünglich viel früher erscheinen sollte, wurde sie Anfang 2022 endlich veröffentlicht – fast anderthalb Jahre nach dem eigentlichen geplanten Launch. Wie es CDPR geschafft hat, aus einer Katastrophe einen gefeierten Hit zu machen, lest ihr in diesem GamePro-Artikel.

Was löst der Teaser jetzt bei euch aus? Wie war es damals, als er rauskam?