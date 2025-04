Erstes Oblivion Remastered-Update ist da und entfernt wichtige Grafikoptionen wie DLSS - PC-Spieler sind verärgert

Der erste Oblivion-Patch ist da, aber das bedeutet nicht für alle etwas Gutes.

Am 21. April haben Bethesda und Entwickler Virtuos mehr oder weniger überraschend The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered veröffentlicht. Seitdem erfreut sich die Neuauflage, die schon eher an ein Remake heranreicht, großer Beliebtheit. Ein erster Hotfix bewirkt allerdings gerade das Gegenteil bei der PC-Community.

Seit wann ist das Update verfügbar? 25. April 2025

25. April 2025 Wie groß ist der Download? Xbox Series: 1,6 GB PC: 1,9 GB



Erster Oblivion-Patch sorgt für mehr Ärger als Freude

Nur wenige Tage nach dem Shadowdrop gibt es ein überraschendes Update für Oblivion Remastered. Dabei handelt es sich um einen Hotfix, der speziell auf dem PC über den Windows Store und Game Pass für mehr Probleme als Verbesserungen sorgt.

Auf diversen Social Media-Plattformen häuft sich der Frust darüber, dass plötzlich Anti-Aliasing und Upscaling-Optionen deaktiviert sind. Es gibt unter anderem kein DLSS (Deep Learning Super Sampling) oder FSR (FidelityFX Super Resolution) mehr. Darunter leidet die Performance und Grafik. Beispielsweise sackt auf dem PC die Bildwiederholungsrate ab.

Bethesda arbeitet bereits an einer Lösung

Der laute Aufschrei ist bereits bis zu Bethesda durchgedrungen. Auf der offiziellen Support-Seite gibt es ein Statement. Das Team arbeitet an einer Lösung:

"Der am 25. April 2025 live geschaltete Hotfix diente einigen Backend-Optimierungen und hatte keine direkten Auswirkungen auf das Gameplay. Wir haben jedoch festgestellt, dass er die UI-Einstellungen einiger Microsoft Store-Spieler für grafische Einstellungen, insbesondere im Zusammenhang mit Upscaling und Anti-Aliasing, beeinträchtigt hat. Alle Grafikeinstellungen, die vor dem Microsoft Store-Hotfix angepasst wurden, sind weiterhin aktiviert und funktionieren normal. Aufgrund des Problems mit der Benutzeroberfläche für Einstellungen können Sie diese Einstellungen jedoch vorübergehend nicht anpassen. Das Team sieht sich das an und arbeitet an einer Lösung. Wir werden so bald wie möglich weitere Informationen mitteilen."

Temporärer Fix ist auch keine Allheilmittel: Wie lange sich PC-Spieler*innen aber genau gedulden müssen, ist unklar. Wer nicht warten will, kann theoretisch über Konsolenbefehle selbst dafür sorgen, dass DLSS wieder aktiviert wird, allerdings deaktiviert das auch Erfolge.

Auf den Konsolen scheint so weit alles gut auszusehen, da es dort keine so umfangreichen Grafik-Optionen gibt, die betroffen sind. Trotzdem ist natürlich auch auf PS5 und Xbox Series X/S nicht ausgeschlossen, dass der Hotfix auch neue Probleme eingeschleust hat.

Was steht in den Patch Notes?

Gerne würden wir euch an dieser Stelle alle Patch Notes auflisten, allerdings hat Bethesda (bislang) keine veröffentlicht. Wir können also nur erahnen, was der Hotfix alles behebt.

