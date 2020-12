ESO: Feiert mit beim Neujahrsfest und holt euch die Belohnungen

Feiert in ESO das neue Jahr: Vom 17. Dezember um 16 Uhr bis zum 5. Januar um 16 Uhr dürft ihr im MMORPG The Elder Scrolls Online das Neujahrsfest feiern. Dazu müsst ihr euch im Kronen-Shop die entsprechende Quest holen und anschließend die Neujahrsheroldin Breda aufsuchen. Diese findet ihr in Ostmarsch, südlich von Windhelm. Alternativ besucht ihr die Händlerin Impresaria und lasst euch direkt zum Festzelt teleportieren.

Holt euch die Belohnungen im neuen ESO-Event

So kommt ihr an die Geschenke: Schließt jetzt die Quest ab, woraufhin ihr zehn neue Aufgaben bekommt. Diese Tagesquests führen euch quer über den Kontinent Tamriel. Erfüllt ihr eine solche Aufgabe, dann bekommt ihr ein Geschenk, in dem sich eines der folgenden Items befindet:

Kapitel über den Stil der Gestaltwandler

Rezepte zum Neujahrsfest

Sammlungsstücke zum Neujahrsfest (in Runenkisten verpackt und handelbar):

Klinge des Schwertschluckers als Andenken

Messer des Jongleurs als Andenken

Fackeln des Feuerspuckers als Andenken

Schlammbeutel als Andenken

Nordisches Badetuch als Kostüm

Colovianische Filigranhaube als Kopfbedeckung

Colovianische Pelzhaube als Kopfbedeckung

Schneeballfreund als Begleiter

Eine Auswahl an Lichtern, Lampen und Laternen für euer Heim, damit ihr den Signalfeuersprint feiern könnt

Tarntrünke und Fluchttrünke zur Feier der Fünfkrallenlist

Zudem erhaltet ihr diese Wohltätigkeitsschriebe:

Tiefwinter-Wohltätigkeitsschriebe - Schließt die Aufgabe ab und verdient euch so den Monturstil des Skaalentdeckers.

- Schließt die Aufgabe ab und verdient euch so den Monturstil des Skaalentdeckers. Kaiserliche Wohltätigkeitsschriebe - Schließt ihr die Mission ab, dann erhaltet ihr den Waffenstil der Dwemer von Rkindaleft.

Schließt ihr 12 beliebige Wohltätigkeitsschriebe ab, dann erhaltet ihr die Errungenschaft "Neuwohltätig" und die Kristallfrost-Erscheinung. Zudem könnt ihr wieder an Ereignisscheine kommen, über die ihr in ESO das Purpur-Indrik als Mount erhaltet.

2021 geht es dann mit einer neuen Story rund um Oblivion weiter:

