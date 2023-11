Eure GTA 6-Traumstadt: Nur ein Ort kann Berlin schlagen und den kennen wir in- und auswendig

Berlin muss sich bei eurer Wahl zur liebsten Stadt für GTA 6 recht klar geschlagen geben.

Bevor Rockstar Anfang Dezember mit dem ersten Trailer zum "nächsten GTA" wohl für endgültige Klarheit bei der Open World-Spielwiese sorgt, hatten wir die GamePro-Community in einer Umfrage vor die Wahl gestellt: Welche Stadt wünscht ihr euch in GTA 6 als Setting?

Vorab ein großes Dankeschön an die 1.193 unter euch, die ihren Wunsch geäußert und für ein doch recht klares Ergebnis gesorgt haben.

Das ist eure Traumstadt für GTA 6

Das Rennen hat mit 25% eurer Votes das sonnige Miami gemacht, das uns aus GTA: Vice City und GTA: Vice City Stories natürlich noch bestens bekannt ist.

Das komplette Ergebnis eurer Abstimmung:

Platz 1 mit 25%: Miami (Vice City)

(Vice City) Platz 2 mit 14%: Berlin

Platz 3 mit 9%: Tokio und New York (Liberty City)

und (Liberty City) Platz 5 mit 8%: Las Vegas (Las Venturas)

(Las Venturas) Platz 6 mit 7%: San Francisco (San Fierro)

(San Fierro) Platz 7 mit 6%: Rio de Janeiro

Platz 8 mit 5 %: Chicago und London

und Platz 10 mit 4%: Los Angeles (Los Santos) und Mexiko Stadt

Schmunzeln mussten wir bei der hohen Platzierung von Berlin auf Platz 2. So manch einer unter euch wird sich vielleicht noch an unser Wunschszenario für das nächste Grand Theft Auto erinnern, das auf den wundervollen Namen GTA 6 Bergheim hört und in einem fiktiven Berlin spielt.

Den nicht ganz ernst gemeinten Game Pitch könnt ihr euch hier durchlesen:

GTA 6 Bergheim Unser Wunsch-GTA spielt in der DDR und hat definitiv Hitpotenzial von Tobias Veltin

Euer Wunschort für GTA 6 wird wohl Realität

Nach einem Hackerangriff auf Rockstar im vergangenen Jahr gilt eine Rückkehr nach Vice City als überaus wahrscheinlich. Im veröffentlichten Material war nicht nur ein spielbarer weiblicher und männlicher Charakter zu sehen, auch reichlich Palmen und die typische Architektur der Ostküstenmetropole. Auf einer U-Bahn war zudem der Name des fiktiven Miami deutlich zu erkennen.

Weitere aktuelle Infos zu GTA 6:

Wann erscheint der erste Trailer zu GTA 6?

Anfang Dezember, ein konkretes Datum gibt es aktuell noch nicht. Zudem hat Rockstar bislang ausschließlich vom "nächsten GTA" gesprochen, dabei den Namen GTA 6 ausgelassen.

Laut Gerüchten soll noch vor den Game Awards am 03. Dezember ein erster Teaser veröffentlicht werden, eher der Trailer während der Preisverleihung in der Nacht auf den 08. Dezember gezeigt wird. Sobald uns offizielle Informationen erreichen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.