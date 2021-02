GTA 6 Bergheim: Unser Wunsch-GTA spielt in der DDR und hat definitiv Hitpotenzial

Über GTA 6 wird schon seit Jahren spekuliert, schließlich warten viele Fans weltweit sehnsüchtig auf einen neuen Teil der Open World-Reihe. Bis jetzt macht Rockstar allerdings keine Anstalten, das Spiel auch nur anzukündigen, kein Wunder, GTA 5 ist ja auch noch fast acht Jahre nach seinem Erst-Release höchst erfolgreich.

Uns dauert die Warterei jedenfalls schon viel zu lange, weswegen wir kürzlich einfach selbst unser Traum-GTA erdacht - oder besser: ersponnen - haben. In diesem Artikel findet ihr das grobe Konzept von GTA 6 Bergheim, wie wir es liebevoll getauft haben. Und wir sind sicher: Das Ding hat definitiv Hitpotential!

Hintergrund/Disclaimer

Für das Format "Pitch your Game" während der Find Your Next Game-Woche war es die Aufgabe jeder Redaktion, ein Wunsch-GTA zu erdenken und das jeweilige Konzept dann im Stream zu pitchen. Daraus entstand GTA 6 Bergheim. Das Ideen-Pingpong hat uns dabei soviel Spaß gemacht, dass wir die wichtigsten Informationen nochmal in diesem Artikel für euch zusammengefasst haben. Natürlich handelt es sich hier um ein reines Spaßprojekt, also NICHT das echte GTA 6. Deshalb: Nicht allzu ernst nehmen!

Den Pitch im Stream könnt ihr euch übrigens hier anschauen (ab 07:00:40):

Das ist GTA 6 Bergheim

Grundsätzlich setzt auch unser Wunsch-GTA auf das bewährte Open World-Konzept der Reihe. Ihr seid also in einer offenen Spielwelt und häufig in zwielichtigen Milieus unterwegs.

Schauplatz/Setting

Mit GTA 6 Bergheim spielt erstmals in der Seriengeschichte ein "großer" Serienteil außerhalb von Amerika, nämlich in einem fiktiven Berlin, das hier in Anlehnung an einen bekannten Berliner Club "Bergheim" heißt. Und da das Setting Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre angesiedelt ist, ist die Stadt in zwei Hälften geteilt, die westdeutsche und die ostdeutsche Seite. Eingebettet ist das Setting in die Wirren des Kalten Krieges, also den Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion, (Doppel-) Agenten spielen dementsprechend eine nicht unwichtige Rolle.

Bergheim ist frei erkundbar, neben der riesigen Stadt verschlägt es euch auch in den Untergrund (z.B. das Ubahnsystem) und das Umland der Stadt, in dem es einige kleinere Ortschaften auf beiden Seiten der Grenze gibt. Atmosphärisch wird das Ganze etwas düsterer gehalten sein, wie das in etwa aussehen könnte, hat die Berlin-Mission in Call of Duty Black Ops: Cold War gezeigt.

Charaktere

Ähnlich wie GTA 5 setzt auch GTA 6 Bergheim auf drei Hauptfiguren. Diese sind allesamt weiblich, ebenfalls eine Premiere in der GTA-Serie. Es handelt sich dabei um folgende Personen:

Edeltraud (genannt "Eddie") : Ihre Familie wurde durch die Ost-West-Trennung zerrissen und sie verdingt sich als Schmugglerin, die unterschiedliche Waren (z.B. Bananen, Jeans, Musikalben) von West nach Ost schmuggelt.

: Ihre Familie wurde durch die Ost-West-Trennung zerrissen und sie verdingt sich als Schmugglerin, die unterschiedliche Waren (z.B. Bananen, Jeans, Musikalben) von West nach Ost schmuggelt. Anastasia: Die sowjetische Doppelagentin war in ihrer Jugend erfolgreiche Hammerwerferin, aus dieser Zeit hat sie den Spitznamen "The Hammer" beibehalten.

Die sowjetische Doppelagentin war in ihrer Jugend erfolgreiche Hammerwerferin, aus dieser Zeit hat sie den Spitznamen "The Hammer" beibehalten. Astrid (alias Ostrid): Die Ostbergheimerin hat einen Mann und zwei Kinder, führt aber ein Doppelleben als Heiratsschwindlerin. In ihrer Geschichte kommt es schnell zu einer wichtigen Entscheidungssequenz, in der ihr entscheiden müsst, ob sie ihren Mann umbringt oder ins Gefängnis werfen lässt.

Zwischen allen Charakteren kann jederzeit gewechselt werden, in manchen Missionen geschieht dieser Wechsel allerdings automatisch.

Unser Trainee Annika hat übrigens sogar schon ein Cover für das Spiel entworfen:

Hinweis: Das Bild wurde mit lizenzfreien Bildern der Plattform Pixabay erstellt.

Story

Die drei prinzipiell sehr unterschiedlichen Hauptfiguren werden zu Beginn des Spiels durch einen Coup zusammengeschweißt. Eddie muss jemanden mit wichtigen Akten in den Osten schmuggeln. Bei dieser Aktion, in die zufällig auch The Hammer und Ostrid hineinstolpern, geht der Koffer mit den Dokumenten verloren, nur noch ein Foto existiert. Auf Basis dessen soll nun ein Fälscher die Dokumente wiederherstellen, dafür muss allerdings Geld herangeschafft werden. Und das passiert natürlich nicht nur mit legalen Mitteln.

So viel zur Ausgangslage von GTA 6 Bergheim. Unser Wunsch-GTA begeistert allerdings mit einem spektakulären Twist. Achtung, Spoiler!

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Als ca. in der Mitte der Story der Fälscher feststellt, dass sich auf den Dokumenten Atomcodes befinden und die Sowjetunion die westliche Welt vernichten will. Daraufhin müssen die drei mit Hilfe von angeheuerten Söldnern nichts anderes als die Welt retten, alles mündet in einem spektakulären Finale im Kreml. Die Bösen werden also zu den Guten!

Gameplay

Um an die Kohle für den Fälscher zu kommen, erledigt ihr GTA-typisch diverse Haupt- und Nebenaufträge für vielfältige Auftraggeber, wie einen Fleischmagnaten aus West-Bergheim oder diverse Untergrundorganisationen auf beiden Seiten. Eure Aufträge bekommt ihr über Telefonzellen oder den Briefkasten an eurem Schrebergartengelände über einem verlassenen U-Bahnhof, welchen die drei Hauptfiguren als Unterschlupf nutzen.

Zentrales Spielelement ist der Schmuggel, denn durch das Transportieren von Waren über die Grenze, für die ihr später auch KI-Charaktere anheuern könnt, spült laufend Geld in eure Kassen. Allerdings müsst ihr stets aushecken, wie ihr genau auf die andere Seite kommt. Die Zugänge werden nämlich regelmäßig von den Grenzkontrollen geschlossen, weswegen ihr dynamisch darauf reagieren müsst. Einige Möglichkeiten im Laufe des Spiels sind:

Tunnel auf die andere Seite graben (Heist-Mission)

Per Luftballon auf die andere Seite

Brüchige Mauerstellen im Umland von Bergheim nutzen

Je nachdem, für welche Fraktionen ihr Aufträge erfüllt, steigt oder sinkt ihr in deren Ansehen, was dann wiederum Auswirkungen auf die unterschiedlichen Questketten haben kann.

Generell soll es sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel geben, die eklatante Folgen haben können. Ja, Hauptcharaktere können - und werden - im Laufe des Spiels sterben, auch aufgrund eurer Entscheidungen.

Nebenaufgaben: Wer Abstand vom stressigen Schmugglerleben braucht, kann sich in Bergheim die Zeit mit einer von zahlreichen Nebenaktivitäten versüßen, darunter:

Pferderennen (aktiv oder nur über Wetten)

Kegeln (NICHT Bowling)

Boxen

Darüber hinaus ist Gemüseanbau im Schrebergarten des Trios ein wichtiges Spielelement. Wer will, kann dauerhaft nur Kohl oder Karotten anbauen und dem Gemüse beim Wachsen zuschauen, ein Fortschritt der Geschichte wird jedenfalls nicht erzwungen.

Weitere Features

Natürlich ist die Spielwelt von GTA 6 Bergheim vollgestopft mit zahlreichen Geheimnissen, Möglichkeiten und Features. Einige davon sind:

Musik: Spielt natürlich auch in diesem Teil eine wichtige Rolle, zum Beispiel, wenn Led Zeppelin und Co. verzerrt aus den Autoradios klingen.

Spielt natürlich auch in diesem Teil eine wichtige Rolle, zum Beispiel, wenn Led Zeppelin und Co. verzerrt aus den Autoradios klingen. 2D-Modus: Für Fans der ersten GTA-Teile wird es einen optionalen 2D-Modus geben, aus dem das komplette Spiel in der Vogelperspektive gespielt werden kann.

Für Fans der ersten GTA-Teile wird es einen optionalen 2D-Modus geben, aus dem das komplette Spiel in der Vogelperspektive gespielt werden kann. Koop-Modus: Grundsätzlich ist die Kampagne auf eine*n Spieler*in ausgelegt, allerdings können Eddie, The Hammer und Ostrid im Laufe der Geschichte auch diverse Tiere rekrutieren, die dann auch in einem Drop-In-Drop-Out-Koop spielbar sind. Einer der wichtigsten Verbündeten ist ein kleiner Dackel (Karl Barx), der die drei Hauptfiguren unter anderem im Kampf unterstützen kann, in dem er in die Waden der Gegner beißt.

Grundsätzlich ist die Kampagne auf eine*n Spieler*in ausgelegt, allerdings können Eddie, The Hammer und Ostrid im Laufe der Geschichte auch diverse Tiere rekrutieren, die dann auch in einem Drop-In-Drop-Out-Koop spielbar sind. Einer der wichtigsten Verbündeten ist ein kleiner Dackel (Karl Barx), der die drei Hauptfiguren unter anderem im Kampf unterstützen kann, in dem er in die Waden der Gegner beißt. Sammelitems: Gibt es natürlich auch, zu den Collectibles zählen unter anderem Waschbären und Prilblumen.

Gibt es natürlich auch, zu den Collectibles zählen unter anderem Waschbären und Prilblumen. Online-Modus: Bergheim und Umland sollen organisch in die Spielwelt von GTA Online eingeflochten werden.

Der Release von GTA 6 Bergheim ist ausschließlich für die Next Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PS5 geplant. Ein konkreter Release-Zeitraum steht noch nicht fest, GamePro.de peilt aber grob das letzte Quartal 2023 an - Verschiebungen nicht ausgeschlossen.

Wie gefällt euch unsere GTA 6-Idee? Habt ihr Fragen oder Kritik? Und wie sieht euer Wunsch-GTA aus? Schreibt es uns in die Kommentare!