Warnung vor Fake-Accounts, die kostenlose PS5-Upgrades versprechen

Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 und andere PS4-Spiele lassen sich offiziell mit einem kostenlosen Upgrade auf der PS5 spielen. Wie es vor allem bei bereits erschienenen Titeln wie The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima aussieht, wissen wir aber noch nicht, da sich Entwickler und Sony bedeckt halten. Auf Twitter machten dafür gefälschte Tweets die Runde, die Ankündigungen in diese Richtung vortäuschten, wie Twisted Voxel berichtete.

Gefälschte Tweets versprechen PS5-Upgrades

Die Abwärtskompatibilität ermöglicht auf der PS5 eine höhere Framerate bei Spielen der PS4 und PSVR, so viel ist bereits klar. Allerdings stellt sich bei einigen PS4-Titeln die Frage, ob sie nicht sogar ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 erhalten.

The Last of Us & Uncharted: Wie sieht es beispielsweise mit den Spielen von Naughty Dog aus, die mit der Uncharted-Reihe und den The Last of Us-Spielen ein paar Titel im Portfolio haben und die sich durchaus dafür anbieten würden? Geht es nach einem Naughty Dog-Account auf Twitter, so erhalten einige der Spiele ein kostenloses PS5-Upgrade, das 4K, 60fps und Raytracing unterstützt. Dumm nur, dass der Account eine Fälschung ist:

Marvel's Spider-Man: Ähnlich erging es Insomniac Games, den Entwicklern der Action-Spiele mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Nachdem für Marvel's Spider-Man Miles Morales eine PS4-Fassung (inklusive PS5-Upgrade) und eine Ultimate Edition mit Remaster des Originals bestätigt wurde, wünschen sich Fans auch ein PS5-Upgrade für Marvel's Spider-Man. Denn so müssten alle, die das verbesserte Remaster mit Peter Parker auf der PS5 spielen wollen, nicht auf die teurere Ultimate Edition zurückgreifen. Und gerade hier machte ebenfalls ein Fake-Tweet Hoffnung:

Wie man sieht, wurden die Namen der Fake-Accounts bereits geändert. Vermutlich haben die Entwickler hier schnell reagiert bzw. flog der Schwindel generell schnell auf. Falls ihr in Zukunft aber Tweets mit ähnlichen Versprechen entdeckt, schaut besser genauer hin. Aktuell scheinen sich einige daraus einen Spaß zu machen, was jedoch nur noch mehr Verwirrung stiftet.

Wenn ihr wissen wollt, welche PS4-Spiele offiziell ein kostenloses PS5-Upgrade unterstützen und welche Features sie bieten, schaut in unsere Übersicht:

Auch gut zu wissen: PS4-Spiele, die ein Upgrade für die PS5 sicher unterstützen, werden auf der Hülle mit einem "PS5 Upgrade Available"-Sticker gekennzeichnet.

Was glaubt ihr, welche PS4-Spiele noch ein PS5-Upgrade erhalten werden?