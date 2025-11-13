"Gier, Gier bleibt immer gleich" - Fallout 4 bekommt zum Geburtstag neue Edition, die das Spiel direkt kaputt macht - jetzt reagiert Bethesda

Ein Fallout 4-Update sorgt mal wieder für Probleme.

Update 13. November: Inzwischen hat Bethesda auch einen Plan vorgelegt, der einigermaßen baldige Fixes verspricht. Anfang nächster Woche soll es bereits einen Hotfix geben, der sich besonders Stabilitätsproblemen auf Xbox One und PS4, nicht funktionierenden Creations und DLCs, die sich nach dem Update auf PlayStation deinstallieren, annimmt.

Zwei weitere große Patches sollen folgen, respektive in der Woche vom 24. November und der ersten Dezember-Hälfte.

Originalmeldung: Vor ein paar Tagen hat Fallout 4 seinen 10. Geburtstag gefeiert. Zur diesem Anlass hat Bethesda eine Anniversary Edition veröffentlicht, die über 150 Creation Club-Items (von Fans erstellte Bezahl-Mods) enthält.

Ein Blick in die neuesten Bewertungen zum Spiel auf Steam zeigt aber ziemlich deutlich, dass hier offenbar einiges schief gelaufen ist. Teilweise können Fans das Spiel nicht einmal mehr starten.

"Bethesda hat allen gerade 20 Dollar geklaut"

Insgesamt kommt Fallout 4 in der Community eigentlich sehr gut weg, die gesamten Rezensionen zum Spiel stehen auf Steam bei 85% positiv. Schaut man allerdings auf die kürzlichen Bewertungen der letzten 30 Tage, sieht es schon anders aus: hier gibt es nur noch 47% positive Wertungen.

Noch härter trifft es das Creations Bundle, das die Creation Club-Items der Anniversary Edition enthält und für knapp 20 Euro als Addon gekauft werden kann, wenn ihr das Hauptspiel schon besitzt. Hier stehen die Rezensionen sogar auf "größtenteils negativ", bei gerade einmal 25% positiven Wertungen.

2:18 Fallout 4 bekommt eine neue Version, aber Fans sorgen sich nur um eine Sache

Einige Fans beschweren sich darüber, dass es sich bei der Anniversary Edition um reine Geldmacherei handle. Immerhin zahlt ihr für die komplette Anniversary Edition inklusive Hauptspiel, den sechs DLCs und den Creation Club-Items knapp 60 Euro.

Nur die Fan-Mods sind dabei wirklich neu und bestehen zu großen Teilen aus Skins, anderen Färbungen für Items und ein paar Waffen, die es teilweise schon im Creation Club zu kaufen gab.

Manche Fans trifft es allerdings noch weit härter: Viele berichten nämlich, dass die Anniversary Edition bei ihnen massive Probleme verursacht. Nicht nur scheint die Edition viele bereits installierte Mods kaputt zu machen, auch die neuen Mods lassen sich teilweise nicht runterladen oder einschalten. Ein Modder berichtet in der Rezension mit den meisten Upvotes:

"Der Zustand dieses offiziellen Pakets? Eine Schande. Absurd kaputt, verbuggt und rechnet nicht einmal ein, wenn man das Meiste schon besitzt, du musst doppelt checken, dass alles runtergeladen wird"

Hinzu kommen Berichte von neuen Glitches, Crashes, nicht installierbaren DLCs, unbrauchbaren Spielständen oder darüber, dass das Spiel überhaupt nicht startet. Ein Fan fasst die Stimmung in einem Mega-Thread auf Reddit zu den bekannten Problemen wohl gut zusammen:

"Dass Spiel zu seinem Jubiläum kaputt zu machen, ist einfach so richtig Bethesda."

Bethesda hat sich zumindest zu den Problemen mit den Creations Club-Items schon zu Wort gemeldet. So untersuche man "aktiv ein Problem, dass die Auslieferung von Creations Club-Inhalten beeinflusse, nachdem man das Creations Bundle oder die Anniversary Edition gekauft hat."

Allerdings hilft das vielen der anderen Probleme nicht, mit denen sich die Fans gerade rumschlagen. Hier müssen wir wohl auf weitere Updates warten. Bis dahin kann es helfen, installierte, inoffizielle Mods zu deaktivieren – und abzuwarten, bis die Modding-Community wieder alles fixt.

Was haltet ihr von der Anniversary Edition, habt ihr sie euch geholt?