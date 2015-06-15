Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Müssen wir wirklich bis 2031 auf Fallout 5 warten? ☢️ Host Felix diskutiert mit den Experten Tillmann und Valentin, ob die legendäre Endzeit-Reihe ihre Seele verloren hat oder durch die Amazon-Serie gerade erst wiedergeboren wird.

Wir analysieren knallhart, was Bethesda bei Fallout 4 & 76 versäumt hat und werten eure Community-Umfrage aus: Was muss Teil 5 bieten, um die Fans zu retten – Fahrzeuge, Multiplayer oder endlich wieder tiefgründige RPG-Mechaniken?

00:00 Intro

02:07 Faszination Fallout

06:14 Gameplay & VATS

10:09 Ist Story wichtig?

16:46 Streitpunkt Siedlungsbau

21:14 Fallout 5 Features

28:23 Multiplayer im Ödland?

34:18 Fallout 76 Analyse

37:25 Einfluss der Serie

44:01 Release erst 2031?

