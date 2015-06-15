Läuft gerade Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Felix Rick, Vali Aschenbrenner, Tillmann Bier
12.12.2025 | 19:15 Uhr

Müssen wir wirklich bis 2031 auf Fallout 5 warten? ☢️ Host Felix diskutiert mit den Experten Tillmann und Valentin, ob die legendäre Endzeit-Reihe ihre Seele verloren hat oder durch die Amazon-Serie gerade erst wiedergeboren wird.

Wir analysieren knallhart, was Bethesda bei Fallout 4 & 76 versäumt hat und werten eure Community-Umfrage aus: Was muss Teil 5 bieten, um die Fans zu retten – Fahrzeuge, Multiplayer oder endlich wieder tiefgründige RPG-Mechaniken?

00:00 Intro
02:07 Faszination Fallout
06:14 Gameplay & VATS
10:09 Ist Story wichtig?
16:46 Streitpunkt Siedlungsbau
21:14 Fallout 5 Features
28:23 Multiplayer im Ödland?
34:18 Fallout 76 Analyse
37:25 Einfluss der Serie
44:01 Release erst 2031?

Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast

Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSRj
vor 54 Minuten

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
