Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
Müssen wir wirklich bis 2031 auf Fallout 5 warten? ☢️ Host Felix diskutiert mit den Experten Tillmann und Valentin, ob die legendäre Endzeit-Reihe ihre Seele verloren hat oder durch die Amazon-Serie gerade erst wiedergeboren wird.
Wir analysieren knallhart, was Bethesda bei Fallout 4 & 76 versäumt hat und werten eure Community-Umfrage aus: Was muss Teil 5 bieten, um die Fans zu retten – Fahrzeuge, Multiplayer oder endlich wieder tiefgründige RPG-Mechaniken?
00:00 Intro
02:07 Faszination Fallout
06:14 Gameplay & VATS
10:09 Ist Story wichtig?
16:46 Streitpunkt Siedlungsbau
21:14 Fallout 5 Features
28:23 Multiplayer im Ödland?
34:18 Fallout 76 Analyse
37:25 Einfluss der Serie
44:01 Release erst 2031?
Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast
Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSRj
