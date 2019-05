Die erste große Erweiterung für Fallout 76 "Wild Appalachia" ist komplett. Das Online-Spiel ist mit mehreren Updates stetig gewachsen und bekam unter anderem die Möglichkeit Alkohol zu brauen, Rucksäcke und Spieler-Shops dazu. Was mit der nächsten Season "Nuclear Winter" kommen könnte, ist durch Leaks bereits zu erahnen.

Fans haben in den Sound-Dateien des Spiels Hinweise gefunden, die unter anderem einen Battle Royale-Modus andeuten. Dieser würde womöglich in oder um Vault 51 stattfinden. Der Bunker wurde vor kurzem hinzugefügt, kann allerdings noch nicht betreten werden.

Wie eine kleine Mini-Quest bereits gezeigt hat, wird Vault 51 von ZAX beherrscht. Genau die KI, die uns schon in Fallout 3 als Antagonist im Weg stand. Die gefundenen Sound-Dateien wurden von ZAX eingesprochen. Offenbar dient dieser als Ansager für mehrere neue PvP-Modi, darunter auch einer, der Battle Royale zumindest ähnlich sein dürfte.

Was sagen die Soundfiles?

Ihr könnt euch alle Dateien auf Soundcloud anhören. Die Stimme spricht dabei immer wieder von "Tests" denen die "Kandidaten" ausgeliefert sind.

Damit reiht sich der neue Content in die Serientradition ein. Immerhin ist Vault-Tec dafür bekannt mit den Bewohnern der Bunker verschiedenste Experimente durchzuführen. Gut möglich also, dass auch in Vault 51 eine "Soziale Studie" durchgeführt wird, unter der Leitung einer KI.

Es gibt sehr viele Sound-Dateien und nicht alle sprechen für einen Battle Royale-Modus. Es ist durchaus möglich, dass ZAX mehrere Spielmodi kommentiert, in- und außerhalb der Vault. Hier ist eine Auswahl der Sprüche, die Battle Royale andeuten (Video ab Minute 13:10).

Ansagen, die für Battle Royale sprechen:

"Es sind nur noch wenige von euch übrig"

"Du bist nicht sicheren Bereich vor dem Sturm"

"Bald wirst du im nuklearen Feuer sterben"

"Kandidat, du bist außerhalb der Sicherheitszone"

"Kandidat, dieses Gebiet wird bald in Flammen aufgehen"

"Du solltest dich bewegen. Dein Überleben ist an deine Fähigkeit gekoppelt, dich in die Sicherheitszone zu bewegen"

Community zeigt sich nicht begeistert

Ein potentieller Battle Royale-Modus ist allerdings nicht für alle eine gute Nachricht. Auf Reddit zeigen sich viele Spieler eher skeptisch gegenüber dem beliebten PvP-Modus, der durch PUBG und Fortnite extrem erfolgreich wurde.

Ein User sieht vor allem den Ruf von Fallout 76 gefährdet. Nach dem schwierigen Start hat die öffentliche Meinung zu F76 stark gelitten. Die Ankündigung eines generischen Multiplayer-Modus, den es schon so oft gibt, könnte negative Auswirkungen auf das angeschlagene Image haben, heißt es im Post. Über 2.000 weitere Nutzer stimmen ihm zu.

Auch ein anderer Thread des Forums mit über 1.000 positiven Stimmen zeigt sich besorgt. Die Spieler seien eher an PvE-Inhalten interessiert. Auch wenn ein Battle Royale nicht per se etwas Schlechtes sei, habe Fallout 76 genug andere Baustellen.

Was wissen wir über Nuclear Winter?

In der offiziellen Roadmap vom Februar 2019 heißt es, dass die Vaults 96 und 94 ihre Tore öffnen. Bei den beiden Bunkeranlagen handelt es sich um Raids für hochstufige Spieler, die auf Koop ausgelegt sind. Zum Modus Nuclear Winter heißt es lediglich:

"Dieser Modus gibt euch die Möglichkeit, das Ödland von Fallout 76 mit anderen Regeln nochmal neu zu erleben."

Bei all der Kritik sei daher gesagt, dass die Inhalte von "Nuclear Winter" nicht bei einem Modus bleiben werden. Selbst wenn Battle Royale in der ein oder anderen Form dabei sein sollte, wird es zusätzlich die genannten Raids und andere Updates geben.

Womöglich erst im Herbst. Außerdem wäre es auch denkbar, dass die Sounds nicht zum nächsten Update, sondern zu "Wastelanders" gehören. Das dritte Addon ist für den Herbst 2019 geplant.

Fallout 76 ist bereits für PS4 und Xbox One erhältlich. Nuclear Winter soll im Sommer starten. Bethesda ist auf der E3 2019 vor Ort. Womöglich erfahren wir dann erste, offizielle Details.