4 Jahre Arbeit für die Katz - Fallout London verschoben, weil Fallout 4-Patch wohl alles kaputt macht

Fallout: London sollte eigentlich in wenigen Tagen erscheinen, aber daraus wird jetzt nichts.

All jene, die sich nichts sehnlicher als ein Fallout 5 wünschen, blicken seit Jahren hoffnungsvoll auf Fallout: London. Eigentlich sollte die riesige Fan-Mod für Fallout 4 jetzt im April endlich erscheinen, aber nun wurde sie von den Macher*innen erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.



Das verdanken wir einer eigentlich sehr positiven Angelegenheit: Entwicklerstudio Bethesda verpasst Fallout 4 endlich das "Next Gen"-Update für PS5 und Xbox Series S/X. Aber genau das macht Probleme.

Das Wichtigste in Kürze: Fallout: London, eine Fan-Mod für Fallout 4, wurde aufgrund des Next Gen-Patches für Fallout 4 verschoben.

Das ambitionierte Projekt sollte am 23. April erscheinen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Next Gen-Patch für Fallout 4 erscheint am 25. April, was Probleme für die Fallout: London-Mod verursacht.

Entwickler müssen ihre Mod an die Veränderungen anpassen, was Zeit in Anspruch nimmt.

Trotz der Verzögerung und des unglücklichen Timings freuen sich die Macher über Bethesdas Update.

Fallout 4: Next Gen-Patch zerstört Fallout: London-Mod, aber gebt die Hoffnung nicht auf

Darum geht's: Fallout London stellt ein extrem ambitioniertes Fan-Projekt und gleichzeitig eine Fallout 4-Mod dar. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine Standalone-Erweiterung, was den Umfang und die Story angeht. Das unverwüstliche Spielprinzip wird hier nämlich einfach in das postapokalyptische London verfrachtet.

Das klingt nicht nur gut, sondern sieht auch so aus:

4:33 Fallout: London - Trailer zeigt die zerstörte Metropole, Gegner, Kämpfe und noch viel mehr

Release leider verschoben: Eigentlich ist das Mammut-Projekt bereits fertig und sollte am 23. April 2024 endlich erscheinen. Die Fans warten sehnlichst auf neues Futter und der Zeitpunkt hätte so kurz nach dem Release der Amazon-Serie kaum besser sein können.

Aber jetzt macht ausgerechnet Bethesda den Hoffenden einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung.

Next Gen-Patch kommt: Das überfällige, sogenannte Next Gen-Update für Fallout 4 verpasst dem Spiel etwas bessere Grafik auf den Current Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series S/X. Genau dieser Patch erscheint nun offiziell am 25. April – also nur 2 Tage nach dem geplanten Launch der Fallout: London-Mod.

Aber weil sich durch dieses Update so viel am Spiel ändert, geht höchstwahrscheinlich alles mögliche in der Mod kaputt.

"Wir können das mit Sicherheit sagen: Systeme, die auf F4SE basieren, werden kaputt gehen. Unser überarbeitetes UI mit vielen von den neuen coolen Features, den Quests, dem Perksystem, das wird alles kaputt gehen. All die wunderbare 2D-Kunst, die ihr so liebt, wird kaputt gehen." (via: PCGamesN)

Um kein Spiel zu veröffentlichen, das nur zwei Tage nach Release schon wieder komplett zerschossen wird, haben sich die Menschen hinter Fallout London dazu entschlossen, ihre Mod erst einmal nicht zu veröffentlichen. Stattdessen wollen sie ab dem 25. April mit Hochdruck daran arbeiten, ihr Projekt an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Das kann dauern: Weil alle Leute, die an Fallout London arbeiten, das komplett ehrenamtlich und in ihrer Freizeit machen, braucht es höchstwahrscheinlich einiges an Zeit, um das Ganze wieder auf Vordermann zu bringen. Einen neuen Termin gibt es bisher noch nicht, aber mit viel Glück geht es einigermaßen schnell:

"Es könnte am 25. April sein – wir könnten mit einem Day One-Fix Glück haben; es ist unwahrscheinlich, aber könnte passieren – oder es könnte in einem Monat sein. Aber bitte seid euch sicher, dass es hier liegt und fertig ist, es wartet nur auf diese Reparaturen."

Aber im Endeffekt ist es positiv: Auch die Macher von Fallout London erinnern noch einmal daran, dass es natürlich äußerst willkommen ist, wenn Spiele-Entwickler*innen ihre Titel noch so viele Jahre nach der Veröffentlichung mit Updates versorgen. Dass so etwas mit dem geplanten Release einer umfangreichen Fan-Mod zusammen fällt, ist allerdings ein extrem unglücklicher Zufall.

Wie denkt ihr über die Situation und was ist euch lieber: Fallout London oder das Update für Fallout 4?