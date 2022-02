Fallout: New Vegas 2 von Obsidian könnte laut Gerüchten wirklich Realität werden

Die vielen neuen Studios, die sich Microsoft in den letzten Monaten und Jahren einverleibt hat, verleiten Fans zum träumen. Franchises, die lange stillgelegt wurden, könnten innerhalb der Xbox Game Studios weitergegeben und wiederbelebt werden: Ein neues Banjo-Kazooie von Toys for Bob zum Beispiel oder Starcraft 3 von Relic Entertainment. Solch ein Gedankenspiel könnte nun tatsächlich umgesetzt werden. Die Rede ist von Fallout: New Vegas 2.

Microsoft, Obsidian und Bethesda sprechen über Fallout: New Vegas

Wie Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb in seinem Podcast GrubbSnax (Paywall) verrät, finden momentan Gespräche über einen Nachfolger des beliebten Fallout: New Vegas statt, das 2010 für PS3 und Xbox 360 erschien. Für die Entwicklung war jedoch nicht Bethesda verantwortlich, sondern Obsidian Games. Und wie der Zufall es so will, gehören beide Unternehmen inzwischen zum Xbox-Team.

Es ist noch sehr früh, aber Leute haben begonnen, diese Worte in Sätzen zu verwenden, und diese Worte sind 'Obsidian' und 'New Vegas 2'. Immerhin gibt es Interesse und eine Konversation darüber, etwas in die Richtung umzusetzen.

Darum würde das Sinn ergeben: Bethesda kommt momentan mit den eigenen Produktionen nicht hinterher. Ende dieses Jahres soll Starfield endlich für die Xbox Series X/S erscheinen, und im Anschluss werden die Arbeiten an The Elder Scrolls 6 erst so richtig starten. Da ist eigentlich in absehbarer Zeit zunächst kein Platz für ein neues Singleplayer-Fallout. Eine ihrer großen RPG-Serien auszulagern, wäre für Bethesda also definitiv sinnvoll. Wobei ein "richtiges" Fallout 5 für die Zukunft damit natürlich nicht ausgeschlossen wäre.

Mehr zu den Projekten von Bethesda erfahrt ihr hier:

Wann würde New Vegas 2 erscheinen? Selbst wenn Fallout: New Vegas 2 von allen Seiten grünes Licht bekommt, könnten wir in den nächsten Jahren nicht mit Informationen zu dem Projekt rechnen. Wir sprechen hier noch nicht einmal von der Vorproduktion, und Obsidian ist momentan mit Avowed und The Outer Worlds 2 gut ausgelastet. „Wir reden über viele Jahre in der Zukunft“, ist sich auch Grubb sicher.

Eine Übersicht mit den Projekten aller Xbox-Studios, findet ihr hier:

74 8 Mehr zum Thema Xbox: Alle Microsoft Xbox Game Studios & ihre aktuellen Projekte

Darum ist Fallout: New Vegas so beliebt

Beim Release konnte Fallout: New Vegas nicht alle überzeugen und bekam deutlich schlechtere Kritiken als der Vorgänger Fallout 3. Das lag aber nicht unbedingt an der Qualität der Inhalte, sondern eher an den vielen Bugs und Problemen mit der Technik. Mit der Zeit wurden diese jedoch ausgemerzt und der Titel immer beliebter.

Hier seht ihr das Action-RPG im Trailer:

In der Community scheint New Vegas bis heute das beliebteste Fallout zu sein, seit die Serie von Bethesda übernommen wurde. Obsidian ist es gelungen, den bekannten Humor des Franchise weiter auszubauen. New Vegas ist voll von interessanten Missionen und verrückten Charakteren. Und nach Fallout 4 und Fallout 76 könnte die Reihe durchaus frischen Wind gebrauchen.

Wie sehr würdet ihr euch über ein Fallout: New Vegas 2 freuen?