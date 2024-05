Gamer bastelt 30 Stunden an PC-Gehäuse zur Fallout-Serie und wir können den Blick kaum abwenden

Der PC ist vor allem etwas für Fans von Fallout. (Bild Reddit/@MakEnt75)

In der Fallout-Serie erleben wir die Abenteuer von Lucy, die erstmals ihren Vault verlässt und auf eine Reise geht. Durch die Serie haben viele Zuschauende zum ersten Mal oder erneut zu den gleichnamigen Videospielen gefunden. Vor allem Fallout 76 konnte wieder viele Spieler*innen für sich gewinnen und wird wohl einige durch seinen inzwischen guten Zustand überrascht haben.

Wer das Videospiel auf der passenden Hardware zocken will, der kann seinen PC nun mit einem spektakulären Gehäuse aufrüsten. Ein Gamer hat nämlich 30 Stunden lang an einem Case aus Kunstharz gebastelt, das ganz der TV-Serie nachempfunden wurde.

PC-Gehäuse ehrt Fallout-Serie bis ins kleinste Detail

Wie sieht das Gehäuse aus? Der PC-Gehäuse ist in blau/gelb gehalten, ähnlich wie die Anzüge aus den Vaults. Auf der Vorderseite befindet sich ein Symbol mit der 33, das für die Vordertür von Vault 33 steht. Darüber ist der Arm einer Powerrüstung zu sehen, der sich einen Weg durch das Gehäuse geboxt hat.

An der Seite sind weitere Details zu erkennen, die euch aus der TV-Serie und den Spielen bekannt vorkommen könnten. Dort befinden sich nämlich eine Nuka Cola-Flasche, der Helm der Powerrüstung und ein Emblem von Vault-Tec.

Das gleiche Emblem ziert auch die Vorderseite des Gehäuses. Damit das Case optisch zur Apokalypse passt, wurden einige Ecken mit brauner Farbe versehen, die Rost darstellen sollen. Der Erbauende gibt an, dass das Gehäuse sogar gekauft werden kann und aktuell auf eBay zu finden ist.

Wie finden Fans das Gehäuse? In den Kommentaren im Reddit-Forum sind viele User begeistert von dem selbstgebastelten Gehäuse. Sie schreiben, dass es gut aussehen und perfekt zu ihrem aktuellen Fallout 4-Durchlauf passen würde.

Einige vergleichen die Optik auch mit den Minions, Borderlands oder Bioshock 2. Andere User haben sogar noch Verbesserungsvorschläge: Sie hätten die Nuka Cola, die im Bild neben dem Gehäuse steht, für die Wasserkühlung genutzt. So hätte die Flasche als Reservoire für den Kühlkreislauf genutzt werden können.

Bislang befindet sich noch nichts im PC, da nur das Gehäuse auf eBay verkauft werden soll. Wer also so ein Gehäuse sein Eigen nennen will, kann dafür mitbieten oder es als Inspirationsquelle für ein selbstgebasteltes Gehäuse nehmen.

Wie findet ihr das PC-Gehäuse zu Fallout? Wird es der Serie und den Videospielen gerecht?