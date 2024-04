Fallout-Cosplay schafft es in die offizielle Amazon-Serie und die Fans sind dementsprechend völlig aus dem Häuschen

Hier seht ihr den Cosplay-Helm in echt und in der Fallout-Serie von Amazon(Bild: twitter.com/NoSleepCosplay/status/1778257668374700264).

Dieser Fallout-Fan hat den wohl größten Ritterschlag erhalten, den es für einen Cosplayer geben kann: Sein Kostüm wurde in der offiziellen Verfilmung gezeigt. Es taucht zwar nur ziemlich kurz in der Fallout-Serie von Amazon auf, aber das stellt natürlich trotzdem eine riesige Ehre dar. Dementsprechend groß ist die Freude bei dem Menschen hinter dem coolen Kostüm.

Fallout-Cosplay wird mit Cameo-Auftritt in der Amazon-Serie geadelt

Darum geht's: Amazon hat Fallout verfilmt und damit einen beachtlichen Erfolg erzielt. Die Serie kommt bei Fans und Kritik richtig gut an und steckt voller Anspielungen und Hommagen an die Spiele. Aber auch die Community kommt nicht zu kurz, wie wir an diesem wunderbaren Beispiel sehen. Hier wurden tatsächlich sogar Cosplayer mit einbezogen.

Mehr zu Fallout und der Serie:

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Jennifer und Nathan Carter nennen sich gemeinsam NoSleepTillCosplay und basteln unter anderem wirklich beeindruckende Kostüme aus dem Fallout-Universum. Dazu zählt zum Beispiel der MOX-13 Assaultron. Er basiert auf KL-E-O aus Fallout 4 sowie natürlich den fiesen Assaultron-Gegnern, die allen Spieler*innen extrem gut im Gedächtnis geblieben sein dürften. So sieht das Cosplay dazu aus (zusammen mit Ada):

Die Qualität der Kostüme hat sich offenbar herumgesprochen, und zwar bis in zu den verantwortlichen Personen hinter der neuen Fallout-Serie. Denn in der Verfilmung taucht tatsächlich genau dieses Cosplay auf, wie die Macher*innen dahinter jetzt stolz verkünden konnten. Direkt zu Beginn der Serie in Episode 2, wenn Lucy (Ella Purnell) den Vault verlässt, sehen wir den kaputten Assaultron im Sand liegen.

Dabei handelt es sich um das Kostüm von NoSleepTillCosplay, komplett mit Stickern und allen weiteren Extras:

Die Freude darüber fällt entsprechend überschwänglich aus und in den Kommentaren gibt es für diesen wirklich coolen Cameo-Auftritt nichts außer sehr viel Liebe. Es muss ein wirklich erhebendes Gefühl sein, wenn die eigene Arbeit und Liebe zur Sache auf diese Art und Weise Wertschätzung erfährt. Wir können nur gratulieren und sagen angesichts des coolen Cosplays: Absolut verdient!

Kommt eine Staffel 2 der Fallout-Serie? Das steht aktuell leider noch nicht offiziell fest. Aber nach dem großen Erfolg der ersten Season würde es uns schon sehr wundern, wenn Amazon die Gunst der Stunde nicht nutzen und eine zweite Staffel in Auftrag geben würde. Immerhin haben die Showrunner auch schon diverse Ideen und Inhalte für Staffel 2, die es nicht mehr in die erste geschafft haben (wie zum Beispiel die Todeskrallen).

Was haltet ihr von dem Cosplay und wie sehr würdet ihr euch freuen, wenn euer selbstgebasteltes Kostüm in der offiziellen Verfilmung landen würde?