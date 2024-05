Fallout: Vault 11 gehört zu den grausamsten Experimenten, die in den Bunkern der Spiele je durchgeführt wurden

Die Vault-Dweller in diesem Fallout-Bunker wurden dem wohl schlimmsten Experiment unterzogen.

Die Welt von Fallout ist grausam: Nicht nur, dass die Erdoberfläche durch Atombomben beinahe vollständig zerstört wurde, nein – in den meisten Bunkern wurden auch noch üble Experimente mit den Bewohner*innen angestellt. Vault 11 sticht da ganz besonders heraus. Hier mussten die Vault Dweller jedes Jahr ihren Aufseher opfern, wie wir dank Fallout: New Vegas wissen.

Fallout: In Vault 11 sollten die Bewohner jedes Jahr einen Menschen opfern, oder der Computer schaltet die Systeme ab

Darum geht's: Vault-Tec und die Enklave-Fraktion haben fiese Experimente in den Bunkern durchgeführt, um sich auf eine langjährige Reise ins All vorzubereiten, die dann nie stattgefunden hat. Da gab es unter anderem einen Bunker, in dem ein Panther mit eingesperrt wurde oder einen, in dem die Bewohner*innen nur die Tapes eines untalentierten Comedians zur Unterhaltung hatten.

Vault 11 dürfte der schlimmste sein: In Vault Nummer 11 wurde den Dwellern von ihrem Computer erklärt, sie müssten jedes Jahr einen Menschen opfern, und zwar ihren Aufseher. Andernfalls würde der Computer sämtliche Lebenserhaltungs-Maßnahmen abschalten, was den Tod aller Bewohner*innen bedeutet hätte.

Das ging eine Weile verhältnismäßig gut. Wenn wir von den regelmäßigen Menschenopfern absehen. Nur wollte natürlich niemand das Amt des Aufsehers bekleiden, wenn der am Ende seiner Amtszeit stets das Zeitliche segnet. Dadurch entstanden mit der Zeit so etwas wie Anti-Wahlen, bei denen die Bewohner*innen sich gegenseitig für das Amt vorschlagen, wenn sie sich nicht leiden können.

Irgendwann wurde dieses pervertierte demokratische Wahlsystem durch eines ersetzt, das den nächsten Vault-Aufseher einfach per Zufall bestimmt. Aber insgesamt änderte sich natürlich nichts an der Lage, die Bevölkerung schrumpfte immer mehr. Nicht nur durch die Aufseher-Tode, sondern zum Beispiel auch durch Selbstmord.

Irgendwann war aber Schluss: Als nur noch fünf Menschen in Vault 11 übrig waren, beschlossen sie, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sie teilten dem Computer mit, sich zu weigern, noch einen weiteren Menschen zu opfern. Der öffnete daraufhin die Türen des Bunkers, erklärte das Experiment als erfolgreich beendet, bestrafte niemanden und gratulierte (via: Fandom-Wiki).

Die fünf Überlebenden waren sich dann allerdings uneinig darüber, ob sie der Nachwelt mitteilen sollten, was in ihrem Vault passiert war. Die einen wollten dem Rest der Welt eine Mahnung sein, die anderen ihre grauenvollen Jahre voller Menschenopfer lieber geheim halten. Letztendlich kam es über diesen Streit zu einer Schießerei, bei der nur eine einzige Person überlebt hat.

Na, macht euch das auch so gute Laune? Welchen Fallout-Vault und welches Experiment findet ihr am fiesesten?