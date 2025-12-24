Warum sind die Währung in Fallout eigentlich Kronkorken? Das ist die simple aber geniale Erklärung dahinter

Das Leben im Ödland mag zwar hart sein, doch nirgendwo sonst bekommen wir Währung beim Verzehr unseres Lieblingsgetränkes.

Das Fallout-Universum hat in den über 20 Jahren seit der Veröffentlichung des ersten Spiels eine immer größere Lore bekommen. Mit jedem neuen Game wird die Hintergrundgeschichte aber auch die Umgebung des Ödlands weiter spezifiziert und viele kleine Details finden ihren Weg in die vielfältige, postapokalyptische Welt. Das gilt auch für die Kronkorken, die sich seit dem ersten Spiel als Währung etabliert haben.

Update, 24. Dezember 2025 - Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben ihn überprüft und zum Start der zweiten Season der Serie leicht abgewandelt neu veröffentlicht.

Kronkorken als Währung? Wieso das?

Die Kronkorken sehen nicht nur cool aus, sondern fügen sich nahtlos in die Logik der Fallout-Spiele bzw. der Amazon Prime-Serie ein. Außerdem ist die Entscheidung, Kronkorken als Währung zu benutzen, im postapokalyptischen Ödland überaus praktisch.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Die folgenden zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend:

1. Die Kronkorken sind in großzügigen aber dennoch begrenzten Mengen vorhanden: Vor dem großen Krieg galt Nuka-Cola als das beliebteste nicht-alkoholische Getränk in den USA – das heißt, es wird viele Flaschen aber auch Kronkorken gegeben haben.

Zudem haben auch viele Flaschen den Krieg irgendwie unbeschadet überstanden, weswegen es folglich nicht nur viel Nuka-Cola gibt, sondern auch Kronkorken in Hülle und Fülle.

Aber: Die Menge der Kronkorken ist trotzdem limitiert, was ihren Wert vor Inflation schützt. Dazu gibt es übrigens eine Mechanik im Spiel, die diesen Fakt gut widerspiegelt. Wenn ihr eine Nuka-Cola-Flasche trinkt, dann wird eurem Inventar automatisch ein Kronkorken hinzugefügt.

2. Die Kronkorken sind schwer zu fälschen: Das Ödland ist eine Welt, in der die meisten Menschen mit dem Kampf ums Überleben beschäftigt sind. Von daher werden wohl die wenigsten genug Zeit zur Verfügung haben, um sich mit dem komplexen Herstellungsprozess von Kronkorken zu beschäftigen.

Die Kronkorken haben 21 Zacken und den ikonischen Nuka-Cola-Aufdruck, um sie zu erkennen. Trotzdem gibt es Fälschungen, die von Unbekannten in Umlauf gebracht wurden.

Vor dem großen Krieg galten in den USA bekanntermaßen die US-Dollar als Währung. Diese werden in Fallout lediglich als Vorkriegsgeld bezeichnet und an wenigen Orten als Bezahlung akzeptiert. Ihr könnt das Vorkriegsgeld an automatisierten Verkaufsautomaten der Vorkriegszeit benutzen oder an Händler*innen verkaufen.

Aktuell läuft die 2. Staffel der Amazon Prime-Serie zu Fallout. Erst heute wurde die zweite Episode veröffentlicht. Den kompletten Episodenplan findet ihr oben.