Fallout 3-Spieler schafft es, als Kind aus Vault 101 zu flüchten und kämpft sich mit Partyhut durchs Ödland

Zum Beginn von Fallout 3 spielen wir unseren Charakter als Kind. Normalerweise fliehen wir erst im Erwachsenenalter aus dem Vault, doch es ist auch vorher möglich.

Jasmin Beverungen
29.01.2026 | 08:24 Uhr

Wegen eines unachtsamen NPCs konnte ein Fallout 3-Spieler als Kind aus dem Vault flüchten.

In den Spielen und der Serie zu Fallout geht es darum, dass Menschen, die in den Vaults vor dem Atomkrieg Schutz gesucht haben, eines Tages in das verseuchte Ödland zurückkehren. Fallout 3 bildet da keine Ausnahme: Hier spielen wir einen Charakter, der in einem Vault aufwächst. Eines Tages verschwindet jedoch unser Vater, weshalb wir uns auf die Suche nach ihm begeben.

Normalerweise durchleben wir vorher die Kindheit unseres Charakters und begeben uns erst im Erwachsenenalter ins Ödland. Doch ein Spielender hat einen Trick gefunden, um bereits als Kind aus dem Vault zu entkommen.

Als Kind ins Ödland

In Fallout 3 gibt es eine Szene, in der wir eine Geburtstagsfeier miterleben. Die Kinder tragen Partyhüte und freuen sich mehr oder weniger auf die Partysause. Eigentlich sollten wir den Geburtstag ohne große Vorfälle erleben, doch ein User im Reddit-Forum ist während der Party aus dem Vault 101 entkommen und teilte vor gut zwei Jahren seinen Erfolg:

Wie hat er das geschafft? Ein NPC ließ eine Tür offen, die zum Atrium führte. Eigentlich wird die Tür verriegelt, doch dieser NPC hatte wohl den Schlüssel vergessen. Das nutzte der Fan aus, um in Richtung Ödland zu fliehen.

Der Spielende postet jetzt das Bild seines Charakters mit einer Waffe in der Hand, während er noch den Partyhut von der Geburtstagsfeier trägt. Er hat vor, das Kind mit dem Kannibalen-Perk zu spielen.

Hier könnt ihr euch Fallout 3 im Technik-Check ansehen:

Video starten 1:28 Fallout 3 - Technik-Check: Vergleichsvideo: PC vs. Xbox 360 - Technik-Check: Vergleichsvideo: PC vs. Xbox 360

Kommt er gut zurecht? Bislang musste der Gamer nur eine Situation mithilfe einer Mod umgehen. Das Kind weigert sich nämlich, eine bestimmte Maschine in Megaton zu nutzen, die für den Spielfortschritt wichtig ist. Ansonsten hatte er bislang keine Probleme.

Als Baby sei das kein Problem, weil Babys vom Spiel als kleine Erwachsene angesehen werden. Als Kind ist es jedoch unmöglich.

Fallout 3 wird zu Fallout 4

Was sagen Fans? Die Spieler*innen finden es witzig, dass Fallout 3 nun dieselbe Prämisse hat wie Fallout 4. Eigentlich sollen wir uns im Erwachsenenalter auf die Suche nach unserem Vater begeben, doch jetzt müsste der Vater nach seinem entflohenen Kind suchen. Dasselbe Problem haben wir auch in Fallout 4.

Außerdem sollte der Spielende jetzt kein Problem damit haben, nach Little Lamplight zu kommen. Die Stadt besteht nur aus Kindern, die mit dem Erwachsenenalter verbannt werden. So könne der User theoretisch sogar zum Bürgermeister von Little Lamplight ernannt werden.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Was haltet ihr von der Geschichte?

Fallout 3

Fallout 3

Genre: Rollenspiel

Release: 28.10.2008 (PC), 17.11.2008 (PS3, Xbox 360)

