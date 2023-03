The Finals könnte meine Shooter-Überraschung 2023 werden

1:50 Maximale Zerstörung bei The Finals: Im Trailer zum Shooter wird die ganze Map zerbröselt

Ich habe mich getäuscht. Als The Finals im letzten September offiziell angekündigt wurde, registrierte ich das lediglich mit einem wohlwollenden Nicken. Ein Free2Play-Multiplayer-Shooter, in dem viel kaputt geht, klang für meine Ohren zwar nett - aber zu oft wurde ein derartiges Feature bei anderen Titeln schon angepriesen, hielt dann aber nicht, was es versprach.

The Finals muss das natürlich erst noch beweisen. Aber durch die zahlreichen Beta-Eindrücke, die in den letzten Tagen zum Spiel aufgetaucht sind, ist es wieder derart weit nach oben auf meiner Interessensliste für dieses Jahr gerutscht, wie ich das eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Es könnte sogar meine Shooter-Überraschung des Jahres werden.

Tobias Veltin Seit Red Faction hat Tobi eine kleine Schwäche für Shooter mit Umgebungszerstörung. Leider versprachen viele Titel in diesem Bereich oft mehr als sie letztendlich halten konnten, auch wenn beispielsweise die Levolution-Effekte in Battlefield durchaus beeindruckend waren. The Finals könnte tatsächlich mal wieder für Furore sorgen.

Hier wird Zerstörung groß geschrieben

Warum? Weil hier die Zerstörung der Umgebung tatsächlich elementarer Spielbestandteil ist! In konkurrierenden Dreier-Teams geht es in The Finals darum, möglichst viel Kohle einzusacken. Dafür müssen Safes geknackt und bestimmte Stationen auf den Karten gesichert und verteidigt werden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn einem im wahrsten Sinne des Wortes das Haus unter dem Hintern weggeschossen wird.

Und das kann in The Finals tatsächlich passieren, denn in den Matches geht buchstäblich alles zu Bruch, explosive Gadgets und großkalibrige Munition reißen Löcher in Wände oder bringen ganze Bauten komplett zum Einsturz. Die Gameplay-Videos erwecken den Eindruck, dass man nirgendwo sicher ist und sich aufgrund der verändernden Maps ständig neu orientieren muss – spannend.

Ich finde die dynamische Umgebungszerstörung in den bisherigen Szenen wirklich beeindruckend, kann aber natürlich noch nicht einschätzen, wie sich The Finals in anderen wichtigen Shooter-Kategorien wie dem Gunplay schlägt, was mich in den Gameplay-Videos noch nicht zu hundert Prozent überzeugen konnte.

Hier könnte ihr euch nochmal den allerersten Ankündigungs-Trailer zum Vergleich anschauen:

1:17 The Finals - Im neuen Shooter der ehemaligen Battlefield-Macher geht alles zu Bruch

Erst PC, später auch auf Konsole

Deswegen hoffe ich, dass ich schnellstmöglich Hand an The Finals legen kann, um das Ganze mal auszuprobieren. Kollege Phil von der GameStar konnte das bereits, seine Eindrücke zum Spiel lest ihr hier:

Hinter dem Titel steht übrigens das Studio Embark, das von ehemaligen Battlefield-Entwicklern gegründet wurde. Aktuell läuft noch eine Closed Beta des Spiels auf dem PC. Für die PS5 und Xbox Series X/S soll The Finals ebenfalls erscheinen, einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den finalen Release und hoffe, dass sich der Titel so erfrischend spielt, wie es die Trailer vermuten lassen.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf The Finals?