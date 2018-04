Far Cry 5 - Gruselige Radio-Übertragungen schicken Spieler auf Schnitzeljagd

In Far Cry 5 können wir wie in den Vorgängern Radio hören, wenn wir Auto fahren. An einigen Stellen im Spiel sind allerdings keine News oder Songs zu hören, sondern lediglich statisches Rauschen mit seltsamen Geräuschen. Wenn wir ganz genau hinhören, lassen sich auch Stimmen oder Schmerzenslaute ausmachen. Zum Beispiel Stimmen, die um Hilfe rufen. Viele Fans vermuten dahinter ein größeres, zusammenhängendes Mysterium und blasen zur Schnitzeljagd.

Gruselige Geräusche & Stimmen aus dem Radio

Auf Reddit sammeln Far Cry 5-Spieler, die der Sache auf den Grund gehen wollen, ihre Überlegungen und Erlebnisse. Offenbar sind die Störgeräusche samt rätselhaften Geräuschen und/oder Stimmen immer jeweils auf ein etwa Football-Feld großes Gebiet beschränkt. Bewegen wir uns zu weit in eine Richtung, bricht die Übertragung ab. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um einen absichtlich dort platzierten Hinweis handelt.

Something creepy is happening in Far Cry 5 #PS4Sharehttps://t.co/FYNg86gctH pic.twitter.com/0pvdbsHsGR — Colby Fat Face With Che Guevara-Themed Facial Hair (@colbyklaus) April 11, 2018

Radio-Übertragungen offenbar an unterschiedlichen Orten zu hören

Allerdings berichten die Fans auch von vielen unterschiedlichen Orten, an denen sie das statische Rauschen gehört haben. Manche Spieler vermuten sogar, dass sich die Gebiete bewegen, in denen man die Übertragungen hören kann, weil das Erlebnis manchmal nicht an derselben Stelle reproduzierbar war. In dieser Gegend solltet ihr jedenfalls ungefähr fündig werden:

This is the area the radio transmission can be heard. Go too far in any direction, and you get dead air. Has to be heard on the cult radio station. pic.twitter.com/BjYwJ19U4U — Colby Fat Face With Che Guevara-Themed Facial Hair (@colbyklaus) April 11, 2018

Fan-Theorien zu den seltsamen Radio-Übertragungen in Far Cry 5

Während viele Spieler davon ausgehen, dass die Übertragungen einfach zufällig auftauchen und keine tiefere Bedeutung haben, gehen andere von einem umfangreichen Rätsel aus. Ebenfalls denkbar wäre ein versteckter Hinweis auf kommende DLCs oder Events.

Es gibt auch die Theorie, dass die Störgeräusche und Stimmen mit den mysteriösen, schwarzen Telefonen in Verbindung stehen, die wir in Far Cry 5 finden können. An deren anderem Ende sind zum Beispiel ein Wimmern, schweres Atmen oder eine um Hilfe flehende Person zu hören.

Colby, der das Rätselraten mit seinem Video mehr oder weniger ins Rollen gebracht hat, hofft selbst auf die Möglichkeit, dass wir es mit einer Art alternativem Geheim-Ende zu tun bekommen, dass sich um die Radio-Übertragungen dreht. Entweder sei es das, oder einfach nur Zufall und Wunschdenken.

@colbyklaus saw the static vid, checked it myself and found roughly the search area mine stayed for more then 18.29m pic.twitter.com/c9CPtfmWrd — Liam Greenaway (@spooglywoogly) April 12, 2018

Far Cry 5:

Spieler suchen Bigfoot in den Whitetail Mountains

Ist euch das auch schon aufgefallen? Was steckt eurer Meinung nach dahinter?

Far Cry 5 - Sreenshots ansehen