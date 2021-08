Ihr wollt euch auf Far Cry 6 vorbereiten? Dann zockt Far Cry 5 dieses Wochenende kostenlos

In rund zwei Monaten erscheint mit Far Cry 6 der neuste Teil der Ego-Shooter-Reihe. Um sich gebührend auf den nahenden Release vorzubereiten, erhaltet ihr dank Ubisoft die Möglichkeit, ein Wochenende lang kostenlos in den aktuellen Titel Far Cry 5 hineinzuschnuppern. Wem der Titel zusagt, kann ihn sogar mit einem großzügigen Rabatt erwerben.

Far Cry 5 für alle Plattformen kostenlos

Wann startet das kostenlose Wochenende? Vom 5. August 2021 bis zum 9. August 2021 könnt ihr euch die Vollversion zu Far Cry 5 kostenlos sichern. Nach dieser Spielzeit ist es leider nicht mehr möglich, das Spiel fortzusetzen. Die kostenlose Testzeit wird auf allen verfügbaren Plattformen zu folgenden Uhrzeiten starten:

PS4 und PS5: Start um 09:01 Uhr

Start um 09:01 Uhr Xbox Series X/S und Xbox One: Start um 09:01 Uhr

Start um 09:01 Uhr Google Stadia: Start um 19:00 Uhr

Start um 19:00 Uhr PC (Ubisoft Store): Start um 15:00 Uhr

Start um 15:00 Uhr PC (Epic Games Store): Start um 19:00 Uhr

Was ist in der Testversion enthalten? Die Version, die ihr am Wochenende kostenlos testen könnt, beinhaltet das komplette Spiel. So könnt ihr sowohl die Einzelspieler-Kampagne als auch den Koop-Modus spielen.



In der Zeit könntet ihr es tatsächlich schaffen, die Kampagne von Far Cry 5 zu beenden. Die Spielzeit wird mit einer ungefähren Dauer von 25 Stunden angegeben. Allerdings hängt die tatsächliche Spiellänge vom individuellen Spielstil ab.



Was euch in Far Cry 5 erwartet, sehr ihr im folgenden Video:

Wer es allerdings nicht schaffen sollte, die Kampagne zu beenden und auch nach dem kostenlosen Testwochenende einen Blick in das Spiel werfen will, kann den Titel zu einem rabattierten Preis erwerben.



Im Xbox Store kostet das Spiel aktuell 10,49 Euro, allerdings nur noch für 2 Tage. Auf der PS4 und PS5 kann das Spiel sogar bis zum 19. August zu einem Preis von 9,09 Euro (für PS Plus-Abonnierende) erstanden werden. Im Ubisoft Store selbst werden auf dem PC 12 Euro fällig.

Darum geht es in Far Cry 5

Far Cry 5 spielt im fiktiven Hope County im US Bundesstaat Montana. Die Kampagne kann im Solo- oder Zweier-Koop erlebt werden, wobei aber nur einer den Missionsfortschritt speichert. Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Sheriffs (männlich oder weiblich), der neu in die Region kommt, während der religiöse Fanatiker Joseph Seed, der sich selbst Vater nennt und die Sekte The Project at Eden's Gate anführt, die Region mit Gewalt abriegelt.



Wie in Far Cry Primal könnt ihr gefährliche Tiere, wie einen Bären, einen Hund oder eine Wildkatze für euch kämpfen lassen. Es gibt aber auch viele menschliche KI-Begleiter, die mit ihren Spezialfähigkeiten aushelfen. Erstmals sind Luftkämpfe in richtigen Flugzeugen möglich.



Wer Far Cry 5 bereits durchgespielt hat, dürfte wohl voller Vorfreude dem Release von Far Cry 6 entgegenblicken. Alle Infos zum Spiel findet ihr auf GamePro:

Schlüpft in die Rollen aller Bösewichte

Im Season Pass zu Far Cry 6 könnt ihr jeweils in den Verstand der Antagonisten Vaas, Pagan Min und Joseph Seed abtauchen. Im Verlaufe der Story erfahren wir mehr über die Hintergrundgeschichten der Bösewichte und ihre Beweggründe. Außerdem sollen wir auf bekannte Gesichter der Far Cry-Reihe treffen.

Nutzt ihr das kostenlose Angebot an diesem Wochenende?