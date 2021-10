Nachdem ihr in FAR CRY®6 dem Anführer der Revolution gegen Diktator Anton Castillas bewiesen habt, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seit, gibt dieser euch ein Geschenk: Die Hamilton Khaki Field Titanium Automatic Armbanduhr. Diese Uhr leistet euch aber nicht nur im Spiel gute Dienste, ihr könnt sie auch in Echt bekommen!

Eine besonders seltene Armbanduhr!

Die Hamilton Khaki Field Titanium Automatic wird von der renommierten Firma Hamilton produziert, die sich mit besonders hochwertigen Uhren einen Namen gemacht hat. Sie besitzt ein 42-mm-Titangehäuse und ist mit einem schwarzen Ziffernblatt ausgestattet, auf dem die Zahl 6 im typischen Stil von FAR CRY®6 erstrahlt. Neben dem Stunden und Minutenzeiger besitzt sie außerdem einen roten Sekundenzeiger.

Streng limitiert: Insgesamt werden nur 1983 Exemplare dieser besonderen Uhr produziert. Sie wird zudem in einer speziellen Verpackung ausgeliefert, in der ihr nicht nur ein zusätzliches Nubuklederarmband findet, sondern auch Bandwechselwerkzeug sowie eine Transportbox, die ebenfalls aus Leder hergestellt wurde.

Kaliber: H-10

H-10 Kollektion: Khaki Field

Khaki Field Uhrwerk: Automatisch

Automatisch Gehäusedimension: 42 mm

42 mm Farbe des Ziffernblatts: Schwarz

Schwarz Gehäusematerial: Titan

Titan Glas: Saphirglas

Saphirglas Gangreserve: 80 Stunden

80 Stunden Wasserdicht: 10 bar (100 m)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein Stück Geschichte von Yara

Die Uhr kommt nicht nur im passenden Design von FAR CRY®6 daher, sie spielt auch in der Geschichte des Open-World-Shooters von Ubisoft eine wichtige Rolle. Dort gibt euch der stylische Zeitmesser einen Vorteil in den hitzigen Gefechten, von denen ihr während der Befreiung des fiktiven Staates Yara so einige erleben werdet.

Juan Cortez, der Anführer der Rebellion gegen den Diktator Anton Castillo, erhielt die Uhr im Jahr 1983 vom früheren Präsidenten von Yara, nachdem er ein Attentat auf eben jenen vereitelt hatte. Er gibt sie schließlich nach deren erster Mission an Dani Rojas, Protagonist von FAR CRY®6 weiter, ein Zeichen von Überleben und Belastbarkeit.

Keeps on Ticking! Für Dani wird die Uhr dank der einzigartigen »Keeps On Ticking«-Funktion zu einem besonderen Werkzeug. Denn dank des Zeitmessers erhöht sich während des Sprints ihre Verteidigung, wodurch sie sicher durch heftigen Beschuss rennen kann.