Far Cry 6: Lost Between Worlds-DLC ist offiziell, Release bereits in wenigen Tagen

Ubisoft hat den nächsten DLC für den Shooter Far Cry 6 offiziell angekündigt. Der Story-Zusatz trägt den Namen Lost Between Worlds und versetzt euch in der Rolle von Dani Rojas in eine mysteriöse und abgefahrene Zwischenwelt, in der es gilt, Aufgaben zu erledigen und Gegner zu besiegen.

Der erste Trailer zeigt unter anderem riesige Kristalle, verdrehte Architektur und seltsam leuchtende Feinde, also ein kompletter Kontrast zum Hauptspiel, auf den man sich nach den ersten Eindrücken nur schwer einen Reim machen kann.

Release schon Anfang Dezember

Immerhin dauert es bis zum Release nicht mehr lange, im Gegenteil. Denn bereits ab dem 6. Dezember 2022 wird Lost Between Worlds zum Download bereit stehen.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer von Lost Between Worlds in Gänze anschauen:

Bereits vor der offiziellen Enthüllung waren diverse Details zum DLC geleakt worden, darunter auch die Trophäen. Kollegin Annika äußert in ihrer Kolumne ein paar Sorgen diesbezüglich:

Far Cry 6 spielt auf einer an das reale Kuba angelehnten Karibikinsel namens Yara. Dort hat Diktator Anton Castillo auf dem Rücken von wie Sklaven gehaltenen politischen Gefangenen einen Terrorstaat erbaut, finanziert durch Drogen- und Waffen-Exporte. Im Shooter schlüpft ihr in die Haut des Guerrilla-Rekruten Dani Rojas, den ihr als Mann oder Frau spielen könnt.

Eure Waffen baut ihr euch in Far Cry 6 ähnlich wie in Far Cry New Dawn selbst zusammen, das Crafting erlaubt allerlei abgefahrene Kombinationen. Mehr zur den Qualitäten des Spiels erfahrt ihr in unserem Test

Far Cry 6 ist sei dem 7. Oktober 2021 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Um Lost Between Worlds spielen zu können ist der Kauf des Season Pass oder der Besitz der Game of the Year Edition von Far Cry 6.