Zu früh gefreut: Neue Far Cry 6-Mission war nur ein Versehen und wurde wieder entfernt

Far Cry 6 hat aus Versehen eine neue Mission spendiert bekommen. Die soll sich laut Ubisoft aber eigentlich noch in der Entwicklung befinden und wurde deshalb wieder aus dem Shooter entfernt. Der letzte Patch von gestern hat das Problem bereinigt und die Größe des Spiels auch deutlich verringert. Ubisoft entschuldigt sich für die Verwirrung und verspricht, die Mission in einer finalen Version zurück zu bringen.

Ubisoft haut neue Mission Dani & Danny vs Everybody aus Versehen zu früh raus

Darum geht's: Far Cry 6 steckt voller Aufgaben, Außenposten, Materialien, tierischer Begleiter und vielem mehr. Aber da kommt trotzdem noch mehr auf euch zu, wenn euch das nicht reicht: Eine der kommenden Missionen wurde jetzt sogar schon verfrüht aus Versehen im Spiel veröffentlicht. Weil das so aber natürlich nicht geplant war und die Mission noch ein "work in progress" ist, rudert Ubisoft zurück und entfernt sie wieder.

Was war das überhaupt für eine Far Cry 6-Mission?

Danny Trejo-DLC: Bei Danny and Dani vs Everybody handelt es sich um eine Kooperation mit dem Schauspieler und Tacos-Enthusiast Danny Trejo. Der wäre euch im Spiel nicht nur begegnet, sondern ihr hättet ihm auch geholfen und anschließend ein cooles Motorrad von ihm bekommen.

Danny Trejo will nämlich eigentlich nur Tacos machen, wird aber natürlich von Anton Castillos Schergen davon abgehalten. Das heißt, wir müssen ihm erst einmal einige Zutaten zusammensuchen und ihn anschließend beschützen, während der Machete-Schauspieler das Essen macht.

Das Ganze ist als kostenloser Mini-DLC geplant und soll regulär eigentlich erst im Dezember innerhalb von Far Cry 6 veröffentlicht werden. Wenn ihr zu neugierig zum Warten seid, könnt ihr euch hier sogar schon ein Video der (noch nicht finalen) Nebenmission anschauen:

Der aktuelle Patch hat sie entfernt: Das große Title Update 2 von gestern hat die Mission Danny and Dani vs Everybody wieder aus dem Spiel entfernt. Das macht die PS5-Version um gute 19 GB leichter. Aber der neueste Patch hat natürlich auch noch diverse andere Veränderungen und Bugfixes mitgebracht:

Respawn-Rate von Gegnern auf José's Island und Martínez (Philly's) Airstrip wurde angepasst.

von Gegnern auf José's Island und Martínez (Philly's) Airstrip wurde angepasst. Performance-Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass Far Cry 6 besser läuft.

sollen dafür sorgen, dass Far Cry 6 besser läuft. Neue Daily und Weekly Challenges wurden hinzugefügt.

wurden hinzugefügt. Neue Spezial-Operation: Ab dem 9. November könnt ihr Los Tres Santos spielen.

Dazu kommen noch haufenweise kleinere Bugfixes, Quality of Life-Verbesserungen und dergleichen mehr. Die kompletten Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Ubisoft-Seite.

Far Cry 6 ist am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erschienen. Was alles an DLCs, Gratisinhalten und Season Pass-Content geplant ist, könnt ihr hier nachlesen. Dass Ubisoft das Spiel noch eine Weile unterstützen wird, dürfte fest stehen. Die Mission Danny and Dani vs Everybody zählt zu den kostenlosen Erweiterungen.

Hattet ihr die Mission schon angespielt, die eigentlich zu früh ins Spiel gekommen war?