Far Cry 6: Wer Prime Gaming hat, bekommt neue Outfits, Waffen, ein Pferd und mehr

Far Cry 6 ist da und lädt zum großen Open World-Rundumschlag ein. Dabei könnt ihr haufenweise Extras einsammeln, die weit über ein paar neue Waffen hinausgehen. Wem das noch nicht reicht und wer einen Amazon Prime Gaming-Account hat, kann noch ein paar Goodies mehr abstauben. Das enthaltene Vaquero-Paket lockt mit In Game-Währung, neuen Waffen, einem Waffenanhänger, einem Pferd und noch mehr.

Far Cry 6: Diese Boni bekommt ihr, wenn ihr ein Prime-Abo habt

Ubisofts neuester großer Open World-Shooter kann seit gestern gespielt werden. Egal, ob ihr auf PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series S/X unterwegs seid: Es gibt viel zu tun, denn Yara steckt voller Außenposten, Gegner, Loot und Waffen. Wie uns Far Cry 6 gefallen hat, könnt ihr in unserem großen GamePro-Test nachlesen und im Testvideo sehen:

Prime Gaming bringt Boni: Wie so oft gibt es auch bei Far Cry 6 einige umfangreiche Promo-Kollaborationen. Zum Beispiel mit Amazon Prime Gaming. Habt ihr dort einen Account, winken diverse In Game-Accessoires und Boni. Wenn ihr von Anfang an ein bisschen cooler aussehen und ein paar Vorteile haben wollt oder allgemein einfach mehr Kram gut findet, seid ihr hier genau richtig.

Das steckt drin: Die Prime Gaming-Extras nennen sich Vaquero-Paket und liefern euch ein ganz gut abgerundetes Gesamtpaket mit allem, was die Guerillera von Welt so braucht. Zum Beispiel einen Anhänger für euren Autospiegel in Hufeisenform oder einen goldenen Waffenanhänger in Form einer Taschenuhr.

Vaquero-Outfit: Schicke Westen, Hüte, Halstücher und mehr

Schicke Westen, Hüte, Halstücher und mehr Pistole "El Caballero Blanco"

"El Caballero Blanco" Gewehr "Julias letztes Gefecht

"Julias letztes Gefecht Taschenuhr- Waffenanhänger

Vaqueros Pferd

Fahrzeugspiegeldeko "Yaran Hufeisen"

"Yaran Hufeisen" Kleines Pesos-Paket (3000 Pesos)

Das braucht ihr dafür: Um die Prime Gaming-Extras einsacken zu können, braucht ihr ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Konto. Das müsst ihr dann mit eurem Ubisoft-Konto verbinden, das ihr dafür natürlich ebenfalls benötigt. Und zu guter Letzt solltet ihr selbstverständlich auch Far Cry 6, um mit dem ganzen Zeug überhaupt etwas anfangen zu können.

Amazon und Ubisoft haben momentan allerdings jeweils ganz eigene Probleme. Das zu Amazon gehörige Twitch wurde gerade erst offenbar komplett gehackt und geleakt. So dass unter anderem der komplette Quellcode von Twitch und noch mehr veröffentlicht wurden. Ubisoft sieht sich seit 2020 schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt, die sich vor allem um Sexismus, Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz drehen.

Wie findet ihr solche Kooperationen im Allgemeinen und diese hier im Speziellen?