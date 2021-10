Far Cry 6-Spielzeit: So lang dauert die Story

GamePro-Kollegin Annika Bavendiek hat Ubisofts neuesten Open World-Shooter Far Cry 6 im Rahmen ihres Tests bereits beendet, weshalb uns jetzt genaue Angaben zur Spielzeit vorliegen. Und so viel vorab: Es gibt abermals jede Menge zu tun.

Also: Wie viel Zeit benötigt ihr ungefähr, um die Story von Far Cry 6 zu beenden?

Storylänge: Für die Hauptstory allein, also ganz ohne Nebenaufgaben, solltet ihr rund 20 Stunden einrechnen. Damit fällt der Shooter minimal länger aus als seine Vorgänger (s. Vergleich unten). Allerdings nehmen die meisten von uns sicherlich die ein oder andere Sidequest mit – wie also stehts um die reale Spielzeit?

Spielzeit mit Nebenquests: GamePro-Testerin Annika hat für ihren Durchlauf 35 Stunden benötigt. Neben der Kampagne hat sie einige Nebenaufgaben wie Schatzsuchen und Yaranische Geschichten erledigt sowie eine Handvoll Far Cry-typischer Basen erobert.

Spielzeit mit allen Extras: Wollt ihr alle Nebenaufgaben von Far Cry 6 mitnehmen, dann dürft ihr da aber nochmal rund zehn Stunden drauf rechnen. Wer alles abschließen will, kommt damit auf circa 45 Stunden.

Zum Vergleich: Durchschnittliche Spielzeiten aller Far Cry-Hauptableger*

*Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler*innen ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird dann wiederum ein Durchschnittswert berechnet.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Neben der Story und vielen weiteren Aufgaben erwartet uns auch wieder ein Koop-Modus, zu dem ihr hier mehr lesen könnt.

Wie gut ist Far Cry 6? Alle Infos zum neuesten Open World-Shooter von Ubisoft und wie gut er sich schlägt, erfahrt ihr in unserem großen GamePro-Test zu Far Cry 6.