Far Cry 6: Story-Trailer stellt den tyrannischen Bösewicht Castillo genauer vor

Far Cry ist bekannt für seine Bösewichte. So soll auch der Diktator Anton Castillo in Far Cry 6 mit seiner Tyrannei für denkwürdige Momente sorgen. Als Gegenspieler schlüpfen wir in die Rolle von Dani (weiblich oder männlich), um Castillo und seiner fragwürdige Herrschaft ein Ende zu setzen. Mit welcher Motivation Castillo handelt und wie Dani in die Geschichte reinpasst, erklärt nun ein Story-Trailer, der auf der Opening Night Live 2021 gezeigt wurde.

Ein Paradies um jeden Preis

In dem Story-Trailer bekommen wir neben Dani auch einige Schlüsselfiguren der Geschichte zu sehen. Der Fokus liegt aber klar auf dem Bösewicht Anton Castillo, der vom Schauspieler Giancarlo Esposito gespielt wird.

So bekommen wir unter anderem mit, dass es sich in Far Cry 6 um das Krebsmedikament Vivrio dreht, das Castillo unter fragwürdigen Umständen herstellt. Es wird deutlich: Er will Yara zum Paradies machen, um jeden Preis. Dabei scheut er auch nicht vor unschönen Erziehungsmethoden seines Sohnes Diego zurück.

Im Gegenzug dazu sehen wir Dani, der oder die einen Angriff auf ein Flüchtlingsschiff überlebt. Dani gerät zwischen die Fronten und landet letztendlich als Widerstandskämpfer*in bei der Rebellengruppe Libertad.

Hier könnt ihr euch den Story-Trailer von Far Cry 6 anschauen:

Die Guerilla-Kämpfe auf Yara beginnen am 7. Oktober 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia und PC.

Wie sehr sagt euch die Story von Far Cry 6 zu?