Ubisoft verpasst Assassin's Creed, Far Cry und Co schon seit einigen Jahren immer mehr Elemente, die wir eigentlich vor allem aus Service-Games kennen. Demnächst könnte der Wandel komplett vollzogen werden: Insider und Journalist Jeff Grubb erklärt, dass Far Cry 7 ein richtiges Liveservice-Spiel werden soll. Genau wie Assassin's Creed Infinity, bei dem das ebenfalls der Fall sein dürfte. Allerdings hat der Far Cry-Creative Director Dan Hay jetzt auch Ubisoft verlassen.

Creative Director geht: Far Cry 7 Soll offenbar ein richtiges Liveservice-Spiel werden

Darum geht's: Das nächste Far Cry kommt bestimmt, genau wie das nächste Assassin's Creed. Beide Marken machen Ubisoft mit jedem neuen Ableger haufenweise Geld. AC Valhalla gehört sogar zu den erfolgreichsten Ubisoft-Spielen überhaupt. Dementsprechend dürfte es niemanden wundern, wenn der eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt wird.

Far Cry 7 als Liveservice? Nachdem bereits mehrfach angekündigt, spekuliert und geleakt wurde, dass Ubisoft in Zukunft größere Änderungen plant, kommt die Nachricht nicht allzu überraschend: Offenbar soll Far Cry 7 ein richtiges Liveservice-Spiel werden.

Möglicherweise mit jeder Menge Loot, Seasons, Skins, In Game-Shop, regelmäßigen Updates und dem ganzen Rest, der dazu gehört. Vieles davon ist bereits in Far Cry 6 angelegt.

Wie AC Infinity? Der Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb bringt Far Cry 7 direkt mit Assassin's Creed Infinity in Verbindung, das ähnlich angelegt sein soll. Von dem Ubisoft-Spiel wissen wir aktuell zumindest, dass es sich offiziell in Entwicklung befindet.

Ansonsten gibt es dazu bisher nur sehr spärliche Informationen, aber Online-Komponenten sollen auch hier eine größere Rolle spielen.

Das wissen wir bereits über AC Infinity:

Wie seriös ist das? Der Jorunalist Jeff Grubb gilt normalerweise als gut informiert und verfügt wohl über Kontakt zu einer ganzen Reihe an anonymen Insider-Quellen, lag aber auch schon einige Male mit seinen Vorhersagen daneben. Nichtsdestotrotz passen seine Aussagen im Großen und Ganzen dazu, was in den letzten Monaten generell über die Ubisoft-Reihen Assassin's Creed und Far Cry berichtet wurde. Hier könnte also durchaus etwas dran sein.

Wie stellt ihr euch ein Live-Service-Far Cry vor? Was wünscht ihr euch, was befürchtet ihr?