Der erste Teil des Final Fantasy 7-Remakes erscheint am 10. April 2020. Und obwohl dann noch nicht mal das komplette Spiel auf dem Markt ist und noch (mindestens) ein zweiter Teil folgt, wird Produzent Yoshinori Kitase trotzdem schon gefragt, welchen Final Fantasy-Ableger er gerne als nächstes neu interpretieren würde.

In einem Interview mit GameReactor verrät der Japaner, dass sein Wunsch ein Remake von Final Fantasy 5 wäre. Allerdings wirklich nur ein Wunsch.

"Okay, also als erstes müsst ihr versprechen, dass ihr keinen Artikel schreibt der sagt, dass Square Enix dieses Final Fantasy in Planung hat. Es ist eine rein persönliche Meinung."