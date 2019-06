FIFA 20 - Wann könnte die Demo erscheinen?

FIFA 20 hat während der E3 2019 ein Release-Datum spendiert bekommen. Bevor das komplette Spiel erscheint, wollen die viele Spieler die Neuerungen des Kickers aber erst einmal in einer Demo austesten.

Bislang wissen wir allerdings noch nicht, wann die Demo zu FIFA 20 für PS4, Xbox One und PC aufschlägt. Die früheren Releases geben uns allerdings Anhaltspunkte.

FIFA 20 - Wann könnte die Demo kommen?

Die Demo-Versionen zu FIFA erschienen zuvor immer etwa zwei Wochen vor dem Release des Spiels:

FIFA 19 - Release am 28. September 2019, Demo am 13. September

FIFA 18 - Release am 29. September 2017, Demo am 12. September

FIFA 17 - Release am 27. September 2016, Demo am 13. September

FIFA 16 - Release am 22. September 2015, Demo am 08. September

FIFA 20 kommt am 27. September 2019 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt, mit der Demo könnt ihr also um den 12. September 2019 herum rechnen. Dabei handelt es sich um einen Donnerstag - an diesem Wochentag erschien auch die Demo des Ablegers aus dem letzten Jahr.

Sobald der offizielle Demo-Termin fürs kommende Fußballspiel feststeht, updaten wir diesen Artikel. Der Erscheinungstermin einer FIFA-Probeversion wird in der Regel Anfang September enthüllt.