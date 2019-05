FIFA 20 im Juni spielbar - Erste Infos zu neuen Features im Mai?

Wir wissen es, ihr wisst es. Auch in diesem Jahr wird es mit FIFA 20 einen neuen Teil von EAs Fußball-Simulation geben. Gegenüber den Spielern offiziell bestätigt wurde ein neuer Ableger allerdings noch nicht. Fans werden jedoch auf der EA Play in Los Angeles im Vorfeld der E3 2019 erstmals auf den frischen virtuellen Rasen geschickt. Das gibt Grund zur Annahme, dass Informationen bezüglich neuer Features noch im Mai bekanntgegeben werden.

Wann findet die EA Play statt? Die Veranstaltung startet am 8. Juni und endet am 9. Juni.

Neben FIFA 20 können sich Spieler vor Ort einen ersten Eindruck von Madden 20 und Star Wars Jedi: Fallen Order machen.

FIFA 20 von EA bereits bestätigt

Bereits im Februar diesen Jahres hat EA im Zuge der Präsentation des aktuellen Quartalsberichts festgehalten, dass das Spiel auch 2019 im hauseigenen Portfolio eine große Rolle spielt. FIFA 20 soll zudem "bedeutende neue Feature bekommen".

Was genau mit diesen Features gemeint ist, ob es lang erwartete Neuerungen im Karrieremodus oder dem Pro Club gibt, all das wissen wir Stand jetzt noch nicht. Ebenfalls noch nicht bestätigt ist, ob wir einen neuen Story-Modus in Form von "The Journey" spendiert bekommen und wenn ja, welche Geschichte er verfolgt.

The Journey

Gibt es einen neuen Charakter in FIFA 20?

Offizielle Enthüllung im Mai?

Da der neue Ableger der FIFA-Reihe bereits Anfang Juni auf der EA Play spielbar ist, können wir stark davon ausgehen, dass noch diesen Monat seitens EA eine offizielle Bekanntgabe zu FIFA 20 erfolgt.

Dabei ist nicht unwahrscheinlich, das erste Details zu Änderungen an den Modi und Neuerungen erfolgen. Sollten wir neue Informationen bekommen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Welche Neuerungen wünscht ihr euch für FIFA 20?