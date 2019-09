FIFA 20 - Wo bleibt unser Test?

Seit wenigen Minuten sind die ersten Wertungen zu FIFA 20 online. Wer ganz genau hingeschaut hat, dem ist aufgefallen, dass der GamePro-Test bislang nicht dabei ist. Warum das so ist, wollen wir euch hier erklären und keine Sorge, unser Review kommt. Versprochen.

Warum ist der Test noch nicht da?

Die Test-Kopie von EAs neuster Fußball-Simulation hat uns, ähnlich wie die Kollegen der GameStar, erst am Dienstag erreicht. Wäre das bei einem Spiel mit weniger Umfang schon eine sehr kurze Zeit bis zum Fall des Embargo, ist die Lage bei FIFA 20 noch eine andere. Hier wollen wir einen Blick auf alle Modi werfen und euch genau sagen, was sich im Vergleich zum Vorgänger verbessert hat. Das braucht Zeit.

Wann kommt der Test?

Wie bereits im vergangen Jahr werden wir den Test zu FIFA 20 splitten. So wird euch Kollege Tobi in der kommenden Woche verraten, was sich unter anderem im Karrieremodus getan hat und ob ihr eine gute Zeit im neuen Street-Modus VOLTA Football verbringen könnt.

VOLTA Football

Alles, was ihr jetzt wissen müsst

Was ist mit FUT? FIFA Ultimate Team werde ich (Dennis) unter Release-Bedingungen ganz genau unter die Lupe nehmen. Uns ist es hier wichtig, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben, wie ihr als Spieler. Der Test zu FUT erscheint dann in der übernächsten Woche. Eine finale Wertung steht dann auch fest.

Wir hoffen, diese Form des Tests entspricht auch euren Erwartungen und Anforderungen an einen ausführlichen Check von FIFA 20. Habt ihr noch Fragen und Anregungen, dann lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen.

FIFA 20 erscheint am 27. September für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.