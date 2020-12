FIFA 21: Update für PS5 & Xbox Series X ab sofort verfügbar

Für alle Spieler*innen die gespannt auf die Next-Gen-Version von FIFA 21 warten, hat EA Sports heute eine freudige Überraschung: Das Update für Playstation 5 und Xbox Series wurde bereits heute Nacht um 1 Uhr veröffentlicht. Ursprünglich war der Download erst für morgen festgelegt.

Die Next-Gen-Version kann zwar noch nicht gekauft werden, allerdings haben mehrere Spieler*innen festgestellt, dass das Update bereits online ist und heruntergeladen werden kann.

So funktioniert das FIFA 21-Upgrade

Ihr könnt immer nur von einer Konsolen-Version zur jeweiligen Nachfolger-Konsole wechseln. Also von der PS4 auf die PS5 und von der Xbox One auf die Xbox Series X/S. Aber Vorsicht, nicht alle Fortschritte werden mit transferiert. Die Größe von FIFA 21 auf den neuen Geräten beträgt circa 55 GB. PC-Spieler gehen komplett leer aus und müssen bis zum nächsten Jahr mit dem aktuellen Ableger vorlieb nehmen.

So spart ihr Geld: Da die Next-Gen-Versionen von FIFA 21 allem Anschein nach teurer sein werden, ist es günstiger, sich die Last-Gen-Version zu holen und das kostenlose Upgrade in Anspruch zu nehmen.

Was ist neu auf PS5 und Xbox Series X? Natürlich bieten die Next-Gen-Konsolen eine bessere Auflösung und schnellere Ladezeiten. Aber auch am Gameplay hat sich einiges geändert. Wer auf der PS5 zockt, darf sich über haptisches Feedback des rechten Triggers freuen. Dieses soll Ermüdungserscheinungen bei den Fußballern simulieren. Es gibt eine neue Kameraperspektive und Spieler sollen sich noch realistischer verhalten. Alle Neuerungen von FIFA 21 auf PS5 und Xbox Series X/S findet ihr in unserem Übersichts-Artikel.

FIFA 21 im Test

Das Next-Gen-Upgrade könnte FIFA 21 den lang ersehnten Neuanstrich verpassen, denn die Version für PC, Playstation 4 und Xbox One fühlt sich an wie ein Update zu Vollpreis. Warum das so ist und was die Fußballsimulation sonst noch zu bieten hat, lest ihr in unserem Test:

