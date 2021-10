FIFA 22 - Squad Battles-Belohnungen werden heute ausgeschüttet: Münzen und Packs

Falls ihr in dieser Woche an den Squad Battles in FIFA 22 teilgenommen habt, dürft ihr euch heute über eure ersten Belohnungen seit dem Launch der Fußballsimulation freuen. Wir verraten euch, welche Belohnungen es für eure Platzierung gibt und wann ihr mit der wöchentlichen Ausschüttung rechnen könnt.

Alle Infos zu den Squad Battles-Belohnungen

Was sind die Squad Battles? Bei den Squad Battles handelt es sich um einen Spielmodus, bei dem ihr nicht gegen menschliche Spieler*innen, sondern gegen KI-gesteuerte Teams antreten müsst. Je nach Schwierigkeitsgrad und Ausgang des Spiels erhaltet ihr Battle-Punkte, mit denen ihr im Rang aufsteigen könnt.

Wann erhalte ich meine Belohnung? Der Rang des Squad Battles-Modus wird jede Woche neu aktualisiert. Eure Belohnung erhaltet ihr laut DualShockers jeden Sonntag um 11:05 Uhr, deutscher Zeit.

Welche Belohnungen wird es geben? Also Belohnung winken seltene Packs und Münzen für den Ultimate Team-Modus. Je nach Rang gibt es folgende Belohnungen:

Bronze

Bronze 3: ein Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack

ein Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack Bronze 2: ein Gold-Pack

ein Gold-Pack Bronze 1: zwei Gold-Packs und 500 Münzen

Silber

Silber 3: ein Gold-Pack, ein Premium Gold-Pack und 1.000 Münzen

ein Gold-Pack, ein Premium Gold-Pack und 1.000 Münzen Silber 2: ein Gold-Pack, zwei Premium Gold-Packs und 2.000 Münzen

ein Gold-Pack, zwei Premium Gold-Packs und 2.000 Münzen Silber 1: zwei Jumbo Premium Gold-Packs und 4.000 Münzen

Gold

Gold 3: ein Jumbo Premium Gold-Pack, ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 5.000 Münzen

ein Jumbo Premium Gold-Pack, ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 5.000 Münzen Gold 2: ein Premium Goldspieler-Pack, ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 6.000 Münzen

ein Premium Goldspieler-Pack, ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack und 6.000 Münzen Gold 1: ein Prime-Electrum-Spieler-Pack, ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack, ein Jumbo Premium Gold-Pack und 8.000 Münzen

Elite

Elite 3: ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack, zwei Seltene-Electrum-Spieler-Packs und 8.000 Münzen

ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack, zwei Seltene-Electrum-Spieler-Packs und 8.000 Münzen Elite 2: zwei Seltene-Electrum-Spieler-Pack, ein Premium Goldspieler-Pack und 14.000 Münzen

zwei Seltene-Electrum-Spieler-Pack, ein Premium Goldspieler-Pack und 14.000 Münzen Elite 1: zwei Seltene-Spieler-Packs und 26.000 Münzen

Top 200

Rang 200-101: ein Seltene-Spieler-Pack, ein Mega-Pack und 65.000 Münzen

ein Seltene-Spieler-Pack, ein Mega-Pack und 65.000 Münzen Rang 100-41: zwei Mega-Packs, ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack und 65.000 Münzen

zwei Mega-Packs, ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack und 65.000 Münzen Rang 40-21: ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, zwei Seltene-Spieler-Packs und 75.000 Münzen

ein Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, zwei Seltene-Spieler-Packs und 75.000 Münzen Rang 20-2: ein Ultimatives Pack, zwei Seltene-Spieler-Packs und 87.500 Münzen

ein Ultimatives Pack, zwei Seltene-Spieler-Packs und 87.500 Münzen Rang 1: zwei Ultimative Packs, zwei Seltene-Mega-Packs und 100.000 Münzen

Wie sich FIFA 22 in unserem Test geschlagen hat, erfahrt ihr hier:

59 7 Mehr zum Thema FIFA 22 im Test: Von 'sehr gut' bis 'absolute Frechheit'

Weitere Infos und Neuigkeiten zu FIFA 22 im Überblick:

Das gibt es noch zu beachten

Insgesamt könnt ihr in der jeweiligen Woche 40 Wochen-Wettkampf-Partien bestreiten, die euer Ranking bestimmen. Alle Partien, die ihr darüber hinaus spielt, zählen nicht mehr für euren Fortschritt. Ihr erhaltet dennoch die üblichen Münzen und Aufgaben-Fortschritte als Belohnungen. Doch keine Sorge, auch für Niederlagen gibt es noch Punkte für euer Ranking.

Auf welchem Rang seid ihr in der ersten Woche nach dem Launch von FIFA 22 gelandet?