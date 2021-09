FIFA 22 TOTW 2: Gleich drei Bundesligaspieler schaffen es in das Team of the Week

Am 1. Oktober erscheint die Standard Edition von FIFA 22 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Dann können sich all jene auf den Rasen begeben, die weder die Ultimate Edition noch die Trial-Version besitzen. Letztere ist schon seit über einer Woche online und entsprechend veröffentlichte EA jetzt bereits das zweite Team of the Week.

Das ist das TOTW 2 in FIFA 22

Was ist das TOTW? In das Team of the Week werden jede Woche 22 Spieler gewählt, die im realen Fußball die besten Leistungen gebracht haben (zumindest laut den Entwickler*innen) - eingeteilt in eine Startelf und eine Ersatzelf. Es tummeln sich also nicht unbedingt die größten Stars in der Auswahl. Die Gewinner erhalten dann spezielle Karten mit besseren Werten, die logischerweise auch mehr kosten beziehungsweise mehr Münzen bringen, wenn sie in FUT gehandelt werden.

Dreimal Bundesliga im TOTW: Drei Spieler aus der Bundesliga wurden in dieser Woche in die beste Elf gewählt. Im Tor steht der Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky, der eine Karte mit 85er-Wert erhält. Im defensiven Mittelfeld zieht Denis Zakaria aus Mönchengladbach die Fäden. Am Wochenende erzielte der Schweizer den Siegtreffer gegen den BVB – er bekommt daher einen Wert von 83. Und im offensiven Mittelfeld finden wir den Leipziger Christopher Nkunku, der sich seit Wochen in Hochform befindet. Seine 84er-Karte wirkt fast ein wenig bescheiden.

Die Übersicht mit allen Spielern, inklusive Position und Gesamtwert

Startelf

TW: Hradecky (85)

RV: Jesus Navas (86)

IV: Aritz Elustondo (82)

LV: Dest (81)

ZM: Barella (86)

ZOM: Nkunku (84)

ZDM: Zakaria (83)

MS: Benzema (90)

RF: Gabriel Jesus (86)

RF: Felipe Anderson (84)

ST: Osimhen (83)

Ersatzelf

TW: Costil (82)

IV: Hause (81)

ZM: Fofana (82)

LM: Smith Rowe (81)

ST: Onuachu (82)

ST: Arthur Cabral (81)

ST: Okaka (81)

IV: Wahlqvist (76)

LM: Brereton Diaz (78)

ZM: Van Amersfoort (76)

ST: Lapadula (79)

ST: Nilsson (74)

Welche Kicker haben eurer Meinung nach in der letzten Woche die beste Leistung gezeigt?