FIFA 22 Ones to Watch: So holt ihr euch die speziellen OTW-Karten von Ronaldo, Messi und Co.

Ab heute ist FIFA 22 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch für alle offiziell erhältlich. Pünktlich zum Launch startet EA Sports mit der ersten Runde Ones to Watch – los geht es vermutlich heute Abend. Wir erklären euch, wie das OTW-System funktioniert und welche speziellen Karten ihr abstauben könnt.

Was ist Ones to Watch in FIFA 22?

Wer sind die Ones to Watch? In die OTW-Kategorie fallen bekannte Spieler, die in der letzten Transferperiode den Verein gewechselt haben. Da es im Sommer ziemlich wild herging, gibt es absolute Superstars wie Cristiano Ronaldo (von Juventus Turin zu Manchester United) und Lionel Messi (vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain) im Aufgebot.

Wie viele OTW-Karten gibt es? Die erste Runde an Spielern beinhaltet elf Karten und ist bis zum 8. Oktober verfügbar. Drei Zusatzkarten folgen am 3. Oktober – diese sind ebenfalls bis zum 8. Oktober erhältlich. Die zweite Runde mit ebenfalls elf Karten gibt es dann vom 8. bis zum 13. Oktober. Auch diese wird um drei Karten erweitert, konkret am 10. Oktober. Insgesamt kommen wir also auf 28 OTW-Karten.

Alle bekannten OTW-Spieler in FIFA 22

Hier seht ihr die ersten elf Kicker, die heute freigeschaltet werden:

Cristiano Ronaldo (91) - Manchester United

Achraf Hakimi (85) - PSG

David Alaba (84) - Real Madrid

Jack Grealish (84) – Manchester City

Saul (82) - Chelsea

Donyell Malen (80) - Dortmund

Berghuis (81) - Ajax

Dumfries (82) - Inter Mailand

Locatelli (82) - Juventus

Upamecano (82) - Bayern

Varane (86) - Manchester United

Einige weitere Stars sind bereits bekannt:

Lionel Messi (93) - PSG

Romelu Lukaku (88) - Chelsea

Sergio Ramos (88) - PSG

Andre Silva (84) - Leipzig

Anderson Talisca (82) - Al Nassr

Georgino Wijnaldum (84) - PSG

Ibrahima Konate (78) - Liverpool

Es gibt Bonus-Karten: Zusätzlich zu den 28 in den Packs enthaltenen Karten gibt es noch einige Athleten, die ihr über Events oder das Erfüllen bestimmter Aufgaben bekommen könnt. Bereits bekannte OTW-Karten sind Xherdan Shaqiri (Olympique Lyon) und Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Was ist so toll an den Karten? Im Gegensatz zu normalen FUT-Karten, könnt ihr die OTW-Karten verbessern. Das funktioniert entweder, indem ihr eine TOTW-Karte zieht oder indem das reale Team des jeweiligen Spielers die fünf nächsten Liga-Partien für sich entscheidet. Der Kicker selbst muss dabei nicht zum Einsatz kommen.

Das aktuelle Team of the Week findet ihr hier:

0 1 Mehr zum Thema FIFA 22 TOTW 2: Gleich drei Bundesligaspieler schaffen es in das Team of the Week

Weitere aktuelle News zu FIFA 22:

Es gibt momentan ein Problem mit den Vorbestellungen

Wer die Ultimate Edition vorbestellt hat, kann sich ab heute eine OTW-Karte abholen. Öffnet ihr euer Pack gleich, bekommt ihr einen der ersten elf Spieler; öffnet ihr es ab dem 13. Oktober, wird für euch eine Karte aus beiden Runden gewählt.

Achtung: Momentan kommt es für Vorbesteller offensichtlich zu Fehlern mit ihren Packs. EA hat die OTW-Belohnungen bereits freigeschaltet, obwohl sich noch keine OTW-Karten in den Packs befinden. Ersatz soll in den nächsten Tagen folgen.

Was haltet ihr von den großen Transfers im letzten Sommer?