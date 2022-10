Fußballstar sagt: 'ich sehe in FIFA 23 aus wie eine Toy Story-Figur' - und er hat recht

Okay, Butter bei die Fische: In Fußballspielen sehen die Spieler*innen nicht immer aus wie in der Realität. Bei FIFA 23 klappt das normalerweise aber eigentlich ganz ordentlich. Allerdings bestätigen Ausnahmen natürlich die Regel. Wie zum Beispiel bei der Darstellung von Jack Grealish. Der beklagt sich, er sehe in FIFA 23 aus wie eine ganz bestimmte Toy Story-Figur – und hat damit auch noch Recht.

In FIFA 23 sieht Jack Grealish aus wie Sid in Toy Story

Darum geht's: Jack Grealish ist nicht zufrieden damit, wie er in FIFA 23 dargestellt wird. In einem Instagram-Beitrag vergleicht er sein Aussehen im neuen EA-Fußballspiel mit dem Look eines Charakters aus Toy Story, und zwar Sid. Das liegt vor allem wohl an der Stirn und Augenbrauenpartie, die nicht hundertprozentig der Realität entspricht.

Aber am besten seht ihr euch hier erst einmal den direkten Vergleich im Bild an:

Falls ihr Sid nicht kennt: Er spielt eine der wichtigsten Rollen im allerersten Toy Story-Film. Auch im dritten Teil (Toy Story 3) taucht er auf.

An der vermeintlichen Ähnlichkeit hier scheiden sich natürlich die Geister: Während viele ebenfalls Sid in dem digitalen Fußballer wieder erkennen, können andere keine große Ähnlichkeit feststellen. Beabsichtigt dürfte sie sowieso nicht sein.

Die Frisur sitzt aber immerhin: Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich Jack Grealish noch öffentlich bei Electronic Arts bedankt. Und zwar dafür, dass sie im FIFA 23-Spiel seinen Haarstil gut hinbekommen hätten.

So sieht Jack Grealish übrigens in echt aus:

Falls ihr den Fußballer nicht kennt: Jack Grealish ist 27 Jahre alt und spielt für Manchester United in der Premier League. Im Profifußball ist er seit seiner Zeit bei Aston Villa in 2014 vertreten. Quasi nebenbei ist er eigentlich auch FIFA 23-Botschafter. Im Spiel hat er ein Rating von 84.

Wie deutlich findet ihr die Ähnlichkeit? Würdet ihr sagen, dass Jack Grealish in FIFA 23 wie Sid aus Toy Story aussieht?