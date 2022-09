FIFA 23 kritisiert euch dafür, wie mies ihr spielt - aber ihr könnt es abschalten

Kein Fußballspiel ohne Kommentare. Das heißt, dass eure Leistung in FIFA 23 ebenfalls bewertet wird, und zwar live und direkt. Aber wer will, kann sämtliche Kritik einfach in den Optionen abschalten. Das könnte sich vor allem an Kinder richten, dürfte aber auch dem Seelenheil vieler erwachsener Spieler*innen gut tun.

Ihr könnt in FIFA 23 alle kritischen Kommentare abschalten

Coole neue Option: Wer keine Lust hat, auch noch auf dem virtuellen Rasen ständig kritisiert zu werden, kann einfach in die EInstellungen gehen. Dort findet sich unter dem Audio-Menüpunkt die Option, sämtliche krititischen Kommentare auszustellen.

Wie funktioniert das? Mit dieser Einstellung sollen die Kommentator*innen in FIFA 23 nicht mehr kommentieren, wie schlecht ihr euch anstellt (natürlich nur für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass das überhaupt vorkommen sollte).

Das heißt, dass die Gameplay-Kommentare während eines FIFA 23-Matches nur positiv oder neutral ausfallen sollten, wenn ihr die Einstellung so ausgewählt habt. Alle anderen Sachen, die die Kommentator*innen normalerweise so von sich geben, kommen euch weiterhin zu Ohren.

Bei Eurogamer wird (neben dem Hinweis darauf, dass das neue Feature wohl nur so mittel funktioniert) die Vermutung geäußert, dass es sich bei dieser Möglichkeit wohl vor allem um eine Option für Kinder handele. Wobei wir allein schon deshalb dringend davon abraten würden, Kinder FIFA 23 spielen zu lassen, weil es im FUT-Modus nicht nur Pay2Win-Mechaniken, sondern auch viele Glücksspielelemente gibt.

Darauf weisen wir auch in unserem großen GamePro-Test zu FIFA 23 hin, in dem wir den Titel auch abwerten müssen:

30 5 Mehr zum Thema FIFA 23 im Test: Leiser Abschluss statt Lattenkracher

Hier könnt ihr euch den Ted Lasso-Trailer zu FIFA 23 anschauen:

Mehr zu FIFA 23 findet ihr in diesen GamePro-Artikeln:

Eigentlich erscheint FIFA 23 erst am 30. September, also übermorgen. Aber dank der gewitzten Geschäftstaktiken von EA bestehen diverse Möglichkeiten, die alljährliche Fußball-Simulation auch schon früher zu spielen. Zum Beispiel mit Hilfe des richtigen Game Pass-Abos.

Wie findet ihr die Möglichkeit, die Kommentatoren zu beeinflussen? Werdet ihr sie nutzen?