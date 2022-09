FIFA 23 könnt ihr mit dem richtigen Game Pass schon ab morgen spielen

FIFA 23 kommt offiziell am 30. September 2022 auf den Markt. Aber wie so oft bei so großen Titeln lockt der Publisher mit der Möglichkeit, schon früher loszulegen. Das geht in diesem Fall über den Kauf bestimmter Sondereditionen: Mit der Ultimate Edition könnt ihr den Early Access schon drei Tage vorher starten. Aber das gilt auch für die Testversion, die dank EA Play in der teuersten Version des Xbox Game Pass enthalten ist.

Wer früher FIFA 23 spielen will, kann das auch über den Game Pass tun

FIFA 23 wurde zwar aus Versehen schon einen guten Monat vor Release komplett veröffentlicht, aber der eigentliche Launch steht erst in vier Tagen an. Nichtsdestotrotz könnt ihr aber auch ganz regulär drei Tage früher loslegen, wenn ihr wollt. Dafür müsst ihr nicht einmal die Ultimate Edition vorbestellen.

Auch im Game Pass: Ihr könnt FIFA 23 auch dann einige Tage vor der normalen Veröffentlichung spielen, wenn ihr das richtige Game Pass-Abo habt. Im Xbox Game Pass UItimate ist nämlich EA Play enthalten, und damit erhaltet ihr Zugriff auf die 10-Stunden-Testversion.

Die kann ebenfalls drei Tage vorher gezockt werden und ihr dürft sämtliche Fortschritte übertragen. Zumindest dann, wenn ihr auf derselben Plattform die reguläre Launch-Fassung von FIFA 23 spielt, auf der ihr auch die Vorab-Testversion gezockt habt.

Ganz wichtig ist dabei aber natürlich: EA Play ist nur im Xbox Game Pass enthalten, wenn ihr die Ultimate-Version des Game Pass abonniert habt. Im normalen Standard-Game Pass fehlt das Electronic Arts-Abo und damit auch die Möglichkeit, FIFA 23 drei Tage früher auszuprobieren.

Wer will, kann EA Play aber aktuell auch einzeln in einem besonders günstigen 99 Cent-Angebot für einen Monat ausprobieren. So sichert ihr euch ebenfalls den dreitägigen, früheren Zugang zu FIFA 23. Wie das funktioniert und was es sonst noch zu wissen gibt, findet ihr hier:

So sieht das neue FIFA übrigens aus:

Last, but not least haben wir euch hier auch noch einen großen Trailer-Überblick zu FIFA 23 zusammengestellt. Der zeigt alle Neuerungen der Fußball-Simulation auf einen Blick und davon gibt es dieses Jahr eine ganze Menge.

Freut ihr euch auf FIFA 23? Wollt ihr unbedingt früher zocken oder ist euch das egal?