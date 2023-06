'Heiße Nächte garantiert!'– In Final Fantasy 16 könnt ihr WAS mit Kaktornadeln machen??

Ob Clive wohl auch...? Manche Fragen bleiben wohl besser unbeantwortet.

So ziemlich jeder Final Fantasy-Fan weiß, was Kaktoren bedeuten: Die kleinen, kaktusartigen Wesen sind ziemlich schreckhaft und bringen haufenweise Erfahrungspunkte. In Final Fantasy 16 scheint es aber noch einen ganz anderen Grund zu geben, um auf die Jagd nach ihnen zu gehen. Ihre Nadeln finden nämlich offenbar beim Liebesspiel eine ganz besondere Anwendung.

Kaktornadeln bringen euch in Stimmung

Die meisten Menschen dürften in den Final Fantasy-Spielen einen großen Bogen um Kaktoren machen – immerhin zieht ihre Attacke "1.000 Stacheln" ganze 1.000 Lebenspunkte ab und mit "10.000 Stacheln" und "99.999 Stacheln" gibt es sogar noch deutlich fiesere Varianten. Aber genau diese Stacheln oder Nadeln sind es auch, die in FF16 so begehrt sind.

In Dhalmekia können wir in der Dalimil-Schänke nämlich über einen etwas ungewöhnlichen Aushang stolpern, der ihre Wirkung beim Liebesspiel anpreist:

"Echte Kaktornadeln, importiert aus Übersee Bringt Herren wie Damen in Stimmung! Heiße Nächte garantiert!"

Aber wie viel Gil kosten sie denn nun? Diese Frage beantwortet die Werbung leider nicht.

Zugegeben, der Aushang wirft fast mehr Fragen auf, als er beantwortet. Etwa danach, ob es sich dabei wirklich um ein verbreitetes und wirksames Mittelchen handelt oder wir hier eher das Schlangenöl-Equivalent eines Quacksalbers kaufen können.

Aber die wichtigste Frage von allen bleibt wohl: Wie?! Seit wir über diese absurde Werbung im Spiel gestolpert sind, können wir nicht aufhören uns zu fragen, wie Kaktornadeln als Aphrodisiakum denn bitte funktionieren sollen. Ist es der Schmerz selbst? Steckt irgendein Wirkstoff in den Nadeln? Fragen über Fragen, auf die wir wohl nie eine Antwort bekommen werden.

Ebenfalls offen bleibt wohl die Frage, ob Kaktornadeln in anderen Final Fantasy-Teilen genauso wirken – oder sich dort einfach niemand je getraut hat, es auszuprobieren. Durch die Altersfreigabe ab 16 Jahren geht Final Fantasy 16 schließlich auch deutlich offener mit erwachsenen Themen um. Und das bedeutet nicht nur Blut und Gewalt, sondern eben auch das ein oder andere nackte Vergnügen.

Habt ihr noch andere, ähnlich unterhaltsame Details in Final Fantasy 16 gefunden?