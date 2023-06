Die einen finden das Kampfsystem von FF16 langweilig, die anderen großartig.

Final Fantasy 16 macht einiges anders als frühere Teile der Reihe, allen voran das actionlastige Echtzeitkampfsystem. Und während das vielen Fans durchaus gefällt, gibt es seit dem Release auch immer wieder Kritik.

Bei den User-Wertungen auf Metacritic etwa werden Stimmen laut, die Kämpfe als reines "Button Mashing" bezeichnen oder sich beschweren, dass man ausschließlich auf Viereck drücken müsse. Ein Fan hatte jetzt offensichtlich genug von diesen Aussagen. Auf Reddit versucht er aufzuklären, dass das Kampfsystem viel komplexer ist, als viele glauben.

'Es ist kein Problem mit dem Spiel'

Wie User -Megaflare- im Reddit-Thread erklärt, sei Button Mashing die komplett falsche Herangehensweise für das Kampfsystem. Dadurch wird es nicht nur schnell langweilig, Kämpfe sind auch schwerer, da Standardangriffe kaum Schaden verursachen. Es gibt aber eine Menge Kombos im Spiel, die viele Fans anscheinend übersehen:

Ich sehe, dass viele Leute nicht verstehen, dass eurer Butter-und-Brot-Angriff nicht einfach Viereck drücken ist. Wenn ihr Dreieck nach Viereck drückt, könnt ihr eure Kombos mit Magie erweitern. [...] Zusätzlich gibt es allein im Prolog: Phönixflug mit normalem oder magischen Angriff kombiniert, perfekte Ausweich-Konter, Parieren, Sprungangriffe, normale Magie, aufgeladene Magie, Aufgeladener Schwert-Angriff, [...]

Wie der User auch klarstellt, sind diese Tipps nur für Leute gedacht, die im Modus "Action-Fokus" spielen. Im "Story-Fokus" hat Clive automatisch Accessoires angelegt, die komplexe Kombos nur durch das Drücken von Viereck ermöglichen.

Wer also keine Lust auf die actionlastigen Kämpfe hat oder aufgrund von motorischen oder anderen Einschränkungen auf die Accessoires zurückgreifen will, bekommt ihr ein absichtlich simplifiziertes Kampfsystem, um ebenfalls Spaß am Spiel haben zu können.

Beschreibungen und Tipps helfen

Viele Fans stimmen im Thread zu und merken an, dass das Spiel im Verlauf durch die unterschiedlichen Esper-Fähigkeiten nur noch komplexer wird. Andere mutmaßen, dass manche Spieler*innen vielleicht versehentlich das Hilfsaccessoire angelegt haben, durch das Kombos automatisiert werden.

User ThePepek160 fügt als Tipp noch hinzu, dass Fans die Beschreibungen lesen sollten. Die geben nämlich mehr Details dazu, wie bestimmte Fähigkeiten funktionieren. Drückt ihr im Fertigkeiten-Menü etwa Dreieck, bekommt ihr eine detaillierte Beschreibung zur jeweiligen Fertigkeit und ihren Kombos mit anderen Angriffen.

Wie findet ihr das Kampfsystem in FF16: Zu simpel oder doch komplex?