Final Fantasy 16 hat nicht nur einen, sondern mehrere spielbare Charaktere

Final Fantasy 16 befindet sich aktuell bei Square Enix in der Entwicklung. In einem Interview haben die Personen hinter dem RPG jetzt verraten, dass es nicht bei einer spielbaren Hauptfigur bleibt. Bisher hieß es immer nur, wir würden Clive steuern, aber das war es wohl noch nicht. Stattdessen gibt es wohl gleich mehrere Charaktere, die wir ebenfalls spielen dürfen. Vielleicht wissen wir auch schon, wer das ist.

In Final Fantasy 16 steuern wir nicht nur Clive, sondern auch andere Figuren

Darum geht's: In Final Fantasy 16 dreht sich alles um die Dominants, ihre mächtigen Riesen-Esper aka Eikons und die verschiedenen Reiche, die von enormen Kristallen und deren Macht profitieren. Das riecht förmlich nach Konflikten, Intrigen und epischen Schlachten mit gigantischen Fantasy-Monstern.

Genau so sehen auch die bisher veröffentlichten Trailer zu Final Fantasy 16 aus:

4:30 Final Fantasy 16 - Pure Gänsehaut: Neuer Trailer zeigt erstmals die mächtigen Hybrid-Formen

Mehrere spielbare Figuren: Director Shintaro Takai, Producer Naoki Yoshida und Director Kazutoyo Mehiro erklären in einem Interview mit der japanischen Seite Game Watch (via: Eurogamer), dass wir direkt zu Beginn der Story von Final Fantasy 16 gar nicht Clive spielen werden. Das liege daran, dass dieser Charakter in diesem Moment zu stark in andere Geschehnisse in der Spielwelt involviert sei.

Das scheint ähnlich abzulaufen, wie es in Final Fantasy 12 und mit Reks der Fall war. Zumindest erklären die Entwickler in dem Interview, dass dieser Vergleich durchaus "fair" sei. Damals konnten wir im Prolog zunächst nur Reks spielen, bevor Vaan zum eigentlichen Protagonisten wurde.

Wen spielen wir dann? Das wurde leider nicht verraten. Die Verantwortlichen haben allerdings von "anderen Charakteren als Clive" gesprochen, es dürften also gleich mehrere sein. Wir würden da einfach mal ganz stark auf die verschiedenen Dominants tippen, und zwar insbesondere auf diese drei Figuren hier:

1 1 Final Fantasy 16: Das sind die 3 Hauptfiguren und so sehen sie aus

KI-Begleiter in den Kämpfen soll es auch geben. Während wir also später dann zum Beispiel Clive direkt steuern, stehen uns trotzdem auch noch weitere Figuren in der Schlacht zur Seite. Die dürfen wir dann wahrscheinlich wieder indirekt steuern, indem wir ihnen Befehle erteilen. Die Steuerung soll allerdings die KI übernehmen.

Wann kommt Final Fantasy 16? Einen genauen Release-Termin gibt es leider immer noch nicht für das PS5-RPG. Aktuell heißt es lediglich, dass sich der Titel auf einem guten Weg befinde, als Release-Zeitraum wird das Jahr 2023 angepeilt.

Wie findet ihr die Aussicht auf mehrere spielbare Figuren?