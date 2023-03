Final Fantasy 16 bekommt überraschendes Online-Feature und so soll es aussehen

Final Fantasy 16 wird Online-Aspekte mitbringen.

Wer sich auf Final Fantasy 16 freut, denkt wahrscheinlich hauptsächlich an epische Szenen, coole Kämpfe und eine spannende Story. Online-Features kommen uns beim Gedanken an das massive RPG eher weniger in den Sinn. Umso überraschender ist es, dass sich die Entwickler in einem Interview zu einer solchen Komponente geäußert haben. Wir verraten euch, wie ihr euch das Ganze vorstellen müsst.

So wird die Online Komponente von FF16 aussehen

Final Fantasy 16 Producer Naoki Yoshida und Game Director Hiroshi Takai haben dem japanischen Famitsu Magazin ein Interview gegeben, bei dem sie die neuen Infos ausgeplaudert haben. Audrey Lamsam, CEO von Aitai Japan, hat das Gespräch auf Twitter ins Englische übersetzt.

Unter anderem sprechen die Entwickler über die Spieldauer. Yoshida erklärt, dass die Hauptstory um die 35 Stunden beschäftigen wird, wer aber alle Nebenmissionen absolviert und Kämpfe und Fähigkeiten umfangreich meistern will, könne ungefähr mit dem Doppelten rechnen. Zusätzlich gebe es außerdem ein "wahnsinnig schwieriges" New Game Plus.

Aber auch damit ist es noch nicht getan. Takai ergänzt, dass es auch eine Online Rangliste geben wird, in der sich Fans messen können:

Wir haben außerdem eine Punkteliste für Attack Points implementiert und nach der zweiten Runde seht ihr eine Rangliste. Wenn ihr das mal ausprobiert, könnt ihr buchstäblich unendlich lange spielen und es ist euch möglich, mit anderen Spielenden aus aller Welt zu wetteifern, mich inbegriffen.

In diesem Video berichten wir euch von unseren Angespielt-Eindrücken:

9:37 Wir haben endlich Final Fantasy 16 gespielt: Hier trifft Mittelalter auf Godzilla!

Das Online Feature könnte, wie gamerant.com anmerkt, Bloody Palace aus der Devil May Cry-Reihe ähneln, von der die Kämpfe in FF16 inspiriert wurden. Das Magazin geht davon aus, dass Spielende sich in einem speziellen Modus gegen große Feindesanstürme beweisen müssen und dann verglichen werden.

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni - allerdings erst mal nur für die PlayStation 5. Eine PC-Version wird höchstwahrscheinlich ebenfalls erscheinen. Für diese ist allerdings noch kein genaues Datum bekannt.

Was haltet ihr von dieser Neuigkeit: Habt ihr Lust, mit anderen Spielenden auf einem Leaderboard zu wetteifern oder wollt ihr mit Final Fantasy 16 ganz klar nur eure Singleplayer-Action?