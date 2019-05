Lang, lang ist es her. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2015 warten Fans auf das vielversprechende Remake des Klassikers Final Fantasy 7. Es gab zwar hier und da einen Trailer, oder geleakte Bilder von der Entwicklung, aber lange Zeit war es still um die Neuauflage.

In der Community brodelte derweil die Gerüchteküche, immerhin muss die lange Entwicklungszeit ja ihre Gründe haben. Eine Theorie besagt, dass sich Square Enix vom anfänglich angekündigten Episoden-Format verabschiedet hat und doch lieber das gesamte Spiel in einem Rutsch veröffentlichen will.

Weiterhin in mehreren Teilen

Das stimmt allerdings nicht. Nach dem gestrigen Re-Reveal während der State of Play von Sony, machen die Entwickler auf ihrer offiziellen, japanische Homepage noch einmal klar, dass Final Fantasy 7 Remake weiterhin in mehreren Teilen erscheinen soll (via RPGsite).

Wie viele Episoden es am Ende werden, ist nicht offiziell bekannt. Gerüchten zufolge könnten es aber drei Teile werden, in Anlehnung an die drei Discs, die das Original von 1997 für sich beansprucht hat. Es bleibt vor allem die Frage, in welchem zeitlichen Abstand die einzelnen Parts veröffentlicht werden.

Square Enix hat bereits angekündigt, dass es im Juni mehr Informationen zum Remake geben soll. Das bedeutet, dass wir auf der E3 2019 mehr erfahren werden. Bis dahin, könnt ihr euch die Zeit mit dem neuen Trailer vertreiben, der neben etlichen versteckten Details auch neue Gameplayszenen zeigt.