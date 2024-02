150-200 Stunden Spielzeit: Für die Final Fantasy 7: Rebirth-Platin müsst ihr euch Sonderurlaub nehmen

Um euch die Platin in FF7 Rebirth zu schnappen, müsst ihr eine volle Woche lang durchzocken.

Dass Final Fantasy 7: Rebirth kein Rollenspiel wird, das ihr mal eben an einem Wochenende auf eurer PS5 durchzockt, das war bereits länger klar. Allein zum Beenden der Hauptstory braucht ihr ca. 40 Stunden, wollt ihr auch alle Nebenmissionen machen, geht die Stundenzahl schnell in den dreistelligen Bereich.

Stellt ihr euch aber tatsächlich die Aufgabe die Platin-Trophäe abzustauben, müsst ihr nach Angaben von Powerpyx stolze 150 bis 200 Stunden mit Cloud, Tifa und Co. verbringen – und habt dafür hoffentlich schon Urlaub fest eingeplant.

Die wichtigsten Infos zur Platin in FF7 Rebirth

Die bekannte Guide- und Trophäen-Seite stuft die Schwierigkeit bis hin zur Platin mit einer hohen 7,5/10 ein und nennt dabei folgende Eckpfeiler:

Spielstunden bis Platin: 150 bis 200 Stunden.

150 bis 200 Stunden. Verpassbare Trophäen: Keine, da ihr nach Beenden der Story via Kapitelauswahl zurück ins Spiel springen könnt.

Keine, da ihr nach Beenden der Story via Kapitelauswahl zurück ins Spiel springen könnt. Ist der Schwierigkeitsgrad entscheidend? Ja, ihr müsst das Spiel einmal auf "Schwer" beenden.

Ja, ihr müsst das Spiel einmal auf "Schwer" beenden. Anzahl der benötigten Spieldurchgänge: 2. Den härtesten Schwierigkeitsgrad schaltet ihr erst nach einmaligem Durchspielen frei.

2. Den härtesten Schwierigkeitsgrad schaltet ihr erst nach einmaligem Durchspielen frei. Anzahl manueller Speicherslots: 10 plus Autosave.

Weitere Infos zu generellen Spielzeit und allen Kapiteln findet ihr hier:

4 große Schritte bis zur FF7 Rebirth-Platin

(1) Wollt ihr möglichst effizient vorgehen, empfiehlt es sich zunächst einen 100% Spieldurchgang auf dem leichten Schwierigkeitsgrad anzugehen. Hier schließt ihr unter anderem alle Nebenmissionen ab, sammelt alle Collectibles und nehmt im Vorbeigehen die Kapitel-spezifischen Trophäen mit.

(2) Nach dem einmaligen Durchspielen spingt ihr über die Kapitelauswahl erneut in Kapitel 13 und schließt die neu freigeschalteten Herausforderungen in Conreos Kolosseum ab. Zudem müsst ihr alle Exponate für Johnnys Sammlung finden.

57:33 Das nächste Rollenspiel-Highlight 2024 | Final Fantasy 7 Rebirth

(3) Jetzt erwartet euch die härteste Herausforderung. Und zwar sollt ihr alle VR-Missionen auf Brutal und Legendär abschließen.

(4) Im letzten Schritt müsst ihr Final Fantasy 7 Rebirth "nur noch" auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad erneut durchspielen. Easy!

Damit ihr speziell für den letzten Schritt gewappnet seid, haben wir hier ein paar Tipps für euch:

Final Fantasy 7 Rebirth ist am 29. Februar 2024 für PS5 erschienen und konnte auf Metacritic eine Traumwertung von 92 Punkten abstauben.

Damit ihr was das Fantasy-RPG anbelangt rundum versorgt seid, findet ihr auf GamePro bereits zahlreiche Guides und Artikel, die euch das Leben auf Gaia erleichtern und darüber hinaus viele Hintergrundinfos geben.

Wer von euch ist denn so mutig und will sich die Platin in FF7 Rebirth schnappen?