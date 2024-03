Final Fantasy 7 Rebirth: Schnellreise freischalten - verpasst nicht diese Nebenmisson, um zwischen Regionen zu reisen

Wollt ihr am Anfang die Schnellreise zwischen Regionen nutzen, müsst ihr eine bestimmte Quest absolvieren.

Final Fantasy 7: Rebirth bietet eine riesige Spielwelt, die in mehrere Regionen unterteilt ist. Sobald ihr aber erst einmal von den Graslanden nach Junon gereist seid, gibt es vorerst keinen schnellen Weg zurück mehr. Die Schnellreise zwischen den Regionen versteckt sich hier nämlich noch hinter einer Nebenmission, die ihr schnell verpassen könnt. Wir erklären euch, was ihr tun müsst.

Final Fantasy 7 Rebirth: Reguläre Schnellreise freischalten

Wollt ihr nur innerhalb der Regionen schnellreisen, müsst ihr Funktürme und Chocobo-Haltestellen freischalten. Die Funktürme könnt ihr aktivieren, sobald ihr auf der Graslande-Chocobo-Farm das erste Mal auf Chadley gestoßen seid.

Chocobo-Haltestellen könnt ihr zwar jederzeit aktivieren, allerdings könnt ihr nur dann zu ihnen reisen, wenn ihr in der jeweiligen Region einen Chocobo gefangen oder (nur in bestimmten Regionen) gemietet habt. Danach könnt ihr freigeschaltete Schnellreisepunkte einfach über die Karte auswählen.

Final Fantasy 7 Rebirth: Regionen-Schnellreise freischalten

Wollt ihr die Schnellreise zwischen Junon und den Graslanden möglichst früh freischalten, müsst ihr die Nebenmission "Ausweg aus der Misere" abschließen, die ihr auf der Chocobo-Farm in Junon von Gabe bekommt.

Bevor ihr die Quest abschließen könnt, müsst ihr zuerst den Chocobo süd-westlich der Farm fangen. Klettert dann mit dem Vogel die Chocobo-Wand nördlich der Farm hinauf. Nehmt dann die rechte Abzweigung und klettert zwei weitere Wände hinauf. Folgt ihr nun dem Weg, findet ihr den Wagenbauer in einer kleinen Hütte.

YouTuber BltzZ zeigt die wichtigen Orte auch im Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle Materialien für den Wagenbauer finden

Damit der Wagenbauer Gabes Wagen für euch repariert, müsst ihr zuerst drei Holzstücke für ihn finden. Zwar gibt er euch eine Karte, die Fundorte sind hier aber nur grob verzeichnet. Entsprechend haben wir sie euch unten noch einmal aufgeführt.

Um die Holzstücke auszugraben, müsst ihr außerdem auf einem Chocobo sitzen. Ploppt in der Nähe der Fundorte das Ausrufezeichen über seinem Kopf auf, lasst ihr ihn am Boden schnüffeln, bis er eine Spur gefunden hat. Dann kann er die Materialien ausgraben.

Alle Fundorte auf der Map:

An diesen drei Orten kann euer Chocobo die Holzstücke ausgraben. Zur Orientierung: Gabes Farm ist rechts unten im Bild.

Habt ihr die Einzelteile beim Wagenbauer abgeliefert, müsst ihr euch noch zu Gabe begeben, damit er seinen Chocobo-Wagenbetrieb wieder aufnimmt. Fortan könnt ihr vor der Farm für je 300 Gil mit der Kutsche in bereits besuchte Gebiete und auch wieder zurück reisen.

Was, wenn ich die Quest verpasst habe? Keine Sorge, ihr seid damit nicht von der Regionsreise abgeschnitten. Allerdings müsst ihr euch ein bisschen länger gedulden. Erst, nachdem ihr die Schifffahrt in Kapitel 5 beendet habt und in Costa del Sol angekommen seid, könnt ihr nämlich die Schnellreise per Boot nutzen. Im späteren Spielverlauf könnt ihr außerdem noch per Flugzeug reisen.