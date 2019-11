Final Fantasy 7 - Teil 2 bereits in Arbeit, aber freut euch nicht zu früh

Final Fantasy 7 zählt zu den beliebtesten und bekanntesten JRPGs. Dementsprechend gut kam die Nachricht an, dass Square Enix an einem Remake des Klassikers arbeitet. Seit dieser Ankündigung sind nun aber vier Jahre ins Land gegangen. Zusätzlich gab es viel Verwirrung um das Remake. Nächstes Jahr soll nun der erste Teil erscheinen, das Spiel wird wohl sehr viel umfangreicher und darum aufgeteilt. Der zweite Part befindet sich laut dem Game Director nun ebenfalls schon in der Entwicklung.

Final Fantasy7-Remake: Neue Boss-Gegner & Teil 2 in Entwicklung

Entwicklung im Gange: Wie einem neuen Blog-Post auf der Square Enix-Seite zu entnehmen ist, arbeiten Game Director Tetsuya Nomura und sein Team schon am zweiten Teil des Final Fantasy 7-Remakes.

"Wir haben auch schon damit angefangen, am nächsten zu arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass sich durch das Spielen dieses Titels eure Erwartungen erweitern werden, genau so wie sich die Welt jenseits von Midgar erstreckt."

Größer als erwartet? Auch wenn sich der erste Teil des Final Fantasy 7-Remakes lediglich auf Midgar beschränkt, sei die Spielwelt deutlich größer, als es viele wohl erwarten würden. Die Dichte und die schiere Menge an Inhalten sei so groß gewesen, dass sie gekürzt werden mussten.

Neue Boss-Gegner: Im selben Atemzug erwähnt der Director auch, dass es neue Boss-Gegner gibt. Offenbar ändert sich also einiges. Wie bereits mehrfach erklärt wurde, soll das Remake keine 1:1-Kopie des Originals werden. Stattdessen erwarten euch Änderungen wie neue Substanzen, neue Kampf-Modi und ein neues Materia-System.

Wann kommt Teil 2 des Final Fantasy 7-Remakes?

Die Frage aller Fragen: Leider gibt es dazu noch keine Aussagen. Wie weit fortgeschritten die Arbeiten am zweiten Teil sind, wird leider nicht verraten. Vor einigen Monaten hieß es zumindest schon einmal, dass wir auf die nächsten Remake-Teile nicht mehr so lange warten müssen wie auf den ersten Part.

Aber da sich die Remake-Episoden vom Umfang her eher wie ein komplettes, vollständiges Rollenspiel anfühlen und spielen sollen, dürfte es zumindest eine Weile dauern, bis Teil zwei auf den ersten Streich folgt. Was die Entwicklung des Remakes so schwierig macht, könnt ihr hier nachlesen.

PS5 & Xbox Scarlett? Da der erste Remake-Teil am 3. März 2020 exklusiv für PS4 erscheinen soll, dürfte ein Nachfolger wohl nicht mehr auf dieser Plattform erscheinen. Denkbar wäre, dass wir frühestens 2021 oder eher sogar 2021 mit dem nächsten Teil rechnen können, der dann für die PS5 erscheint. Aktuell gibt es keine Pläne für eine Xbox One-Version oder ähnliches.

Es gibt aber immer noch einige Fragen, die zum Remake offen bleiben und zumindest Hannes skeptisch stimmen: