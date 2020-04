Mittlerweile dürften viele Spieler schon das Ende von Final Fantasy 7 Remake gesehen haben. Und da stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es nun weiter? Immerhin deckt das aktuelle Remake des PS1-Originals nur den Midgar-Part ab und es ist noch so viel Final Fantasy 7 übrig. In einem Interview erfahren wir von den Entwicklern nun etwas mehr.

Der kürzlich erschienene, offizielle Ultimania-Guide von Final Fantasy 7 Remake enthält auch Interview-Auszüge mit Producer Yoshinori Kitase sowie Co-Director Tetsuya Nomura. Und unter anderem kommen sie auch auf die Zukunft des Remake-Projekts zu sprechen. (Übersetzung via @aitaikimochi)

Keine lange Wartezeit? So sagt Nomura, dass er den zweiten Teil von Final Fantasy 7 Remake "so schnell wie möglich" veröffentlichen möchte. Einen Releasezeitraum nennt er aber nicht, der hänge nämlich vom Team ab.

"Es kommt drauf an, welches Team sich darum kümmert. Wenn wir die Arbeit in große Abschnitte aufteilen, dauert es länger. Wenn wir die Arbeit in kleine Abschnitte aufteilen, geht es schneller. Ich hoffe, dass wir den nächsten Teil so schnell wie möglich veröffentlichen."